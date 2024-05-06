ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)

Понедельник 06 мая 2024 19:37
UA EN RU
Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото) Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Юлия Любченко

Белла Хадид устроила грандиозную вечеринку по случаю запуска собственного бренда духов и очаровала не только платьем, но и поцелуями с любимым.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Беллы.

Белла Хадид показала, как прошла ее вечеринка по случаю запуска бренда духов

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид на днях презентовала собственный бренд парфюмерии "Orebella", в который вошло 3 аромата, над которыми она с командой работала более 5 лет.

Свой новый этап развития в сфере бизнеса и красоты, известная модель решила отпраздновать яркой и даже, можно сказать, роскошной вечеринкой, на которой собрала друзей, семью и своего бойфренда, которого она долго скрывала от публики.

Белла показала яркие фото с празднования, на которое девушка выбрала интересное желтое платье с оригинальным принтом и корсетным верхом от Roberto Cavalli из весенней коллекции 2003 года, демонстрируя флаконы своих духов.

Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)

Белла Хадид устроила вечеринку по случаю выпуска собственных духов (фото: instagram.com/bellahadid)

"Я все еще в шоке от первого дня "Orebella", спасибо всем за вашу любовь и добрые слова, эта реакция так много значит для меня. Я хочу поблагодарить команду "Orabella", свою семью, друзей и близких за поддержку, уделенное время, страсть и любовь, которые они подарили мне и бренду "Orebella" - это моя мечта, сложно представить, что это происходит наяву", - пишет Хадид.

Изюминкой этого вечера стал страстный поцелуй Беллы с ее избранником Аданом Бануэлосом, не пропустившим вечеринку своей возлюбленной. Как известно, он профессиональный наездник и бизнесмен.

Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)

Белла Хадид на своей вечеринке (фото: instagram.com/bellahadid)

Ранее мы рассказывали, что Белла Хадид впервые за 5 лет открыла закулисы создания авторских духов.

Также читайте, как Белла Хадид активно вернулась к модельной карьере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Духи Звезды шоу-бизнеса Модельер
NEWS
С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список
С какими инфекционными заболеваниями не могут мобилизовать: список