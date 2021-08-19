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Беленюк розповів про батька з Руанди: "загинув через політичні мотиви"

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Четвер 19 серпня 2021 18:47
Беленюк розповів про батька з Руанди: "загинув через політичні мотиви" Фото: Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Роман Мирончук

Жан Беленюк не любить говорити про своє особисте життя, але недавно розповів про загибель батька-політика з Руанди. За словами олімпійського чемпіона, його батька вбили через політику і винних так і не покарали.

Про це Беленюк розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

"Він загинув за політичними мотивами, як мені дядько пояснював. Було інсценування. Він їхав з групою однодумців в один з районів Руанди, виїхала вантажівка, яка знесла їх машину на рівному місці. Після цього ніякого розслідування не було, нікого не посадили", - заявив Беленюк.

Спортсмен зазначив, що батько загинув, коли йому було 10 років. При цьому історію його загибелі він тільки дізнався у 2017 році, коли відправився в Руанду для знайомства з родичами.

Українець також зізнався, що батько був залучений в політичних процесах в Руанді. При цьому його сім'я за місцевими критеріями була заможною.

Батьки Беленюка познайомилися в Києві, але незабаром батько поїхав в Руанду, хоча так і не встиг довчитися на конструктора військових літаків, оскільки його призвали в армію. Це сталося до народження Жана.

Жан Беленюк розповів про загибель батька (відео: YouTube)

Нагадаємо, Жан Беленюк став жертвою расистів в центрі Києва. Невідомі молоді люди кричали на його адресу образливі слова і вимагали, щоб він "валив в Африку".

Раніше стало відомо, де живе і чим володіє Жан Беленюк, який став першим в історії України народним депутатом, що отримав медаль на Олімпіаді.

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Жан Беленюк
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