Беленюк рассказал об отце из Руанды: "погиб по политическим мотивам"
Жан Беленюк не любит говорить о своей личной жизни, но недавно рассказал о гибели отца-политика из Руанды. По словам олимпийского чемпиона, его отца убили из-за политики и виновных так и не наказали.
Об этом Беленюк рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.
"Он погиб по политическим мотивам, как мне дядя объяснял. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", - заявил Беленюк.
Спортсмен отметил, что отец погиб, когда ему было 10 лет. При этом историю его гибели он только узнал в 2017 году, когда отправился в Руанду для знакомства с родственниками.
Украинец также признался, что отец был задействован в политических процессах в Руанде. При этом его семья по местным критериям была зажиточной.
Родители Беленюка познакомились в Киеве, но вскоре отец уехал в Руанду, не успев доучиться на конструктора военных самолетов, поскольку его призвали в армию. Это произошло до рождения Жана.
Жан Беленюк рассказал о гибели отца (видео: YouTube)
Напомним, Жан Беленюк стал жертвой расистов в центре Киева. Неизвестные молодые люди кричали в его адрес оскорбительные слова и требовали, чтобы он "валил в Африку".
Ранее стало известно, где живет и чем владеет Жан Беленюк, который стал первым в истории Украины народным депутатом, получившим медаль на Олимпиаде.