Беленюк рассказал об отце из Руанды: "погиб по политическим мотивам"

Жан Беленюк не любит говорить о своей личной жизни, но недавно рассказал о гибели отца-политика из Руанды. По словам олимпийского чемпиона, его отца убили из-за политики и виновных так и не наказали.

"Он погиб по политическим мотивам, как мне дядя объяснял. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", - заявил Беленюк.

Спортсмен отметил, что отец погиб, когда ему было 10 лет. При этом историю его гибели он только узнал в 2017 году, когда отправился в Руанду для знакомства с родственниками.

Украинец также признался, что отец был задействован в политических процессах в Руанде. При этом его семья по местным критериям была зажиточной.

Родители Беленюка познакомились в Киеве, но вскоре отец уехал в Руанду, не успев доучиться на конструктора военных самолетов, поскольку его призвали в армию. Это произошло до рождения Жана.

Жан Беленюк рассказал о гибели отца (видео: YouTube)