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Беленюк рассказал об отце из Руанды: "погиб по политическим мотивам"

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Четверг 19 августа 2021 18:47
Беленюк рассказал об отце из Руанды: "погиб по политическим мотивам" Фото: Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Роман Мирончук

Жан Беленюк не любит говорить о своей личной жизни, но недавно рассказал о гибели отца-политика из Руанды. По словам олимпийского чемпиона, его отца убили из-за политики и виновных так и не наказали.

Об этом Беленюк рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

"Он погиб по политическим мотивам, как мне дядя объяснял. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", - заявил Беленюк.

Спортсмен отметил, что отец погиб, когда ему было 10 лет. При этом историю его гибели он только узнал в 2017 году, когда отправился в Руанду для знакомства с родственниками.

Украинец также признался, что отец был задействован в политических процессах в Руанде. При этом его семья по местным критериям была зажиточной.

Родители Беленюка познакомились в Киеве, но вскоре отец уехал в Руанду, не успев доучиться на конструктора военных самолетов, поскольку его призвали в армию. Это произошло до рождения Жана.

Жан Беленюк рассказал о гибели отца (видео: YouTube)

Напомним, Жан Беленюк стал жертвой расистов в центре Киева. Неизвестные молодые люди кричали в его адрес оскорбительные слова и требовали, чтобы он "валил в Африку".

Ранее стало известно, где живет и чем владеет Жан Беленюк, который стал первым в истории Украины народным депутатом, получившим медаль на Олимпиаде.

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Жан Беленюк
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