У Білорусі наїхали на Гаррі Поттера: книги закликають до повалення влади

У Білорусі вибухнув скандал через Гаррі Поттера (Фото: rh.by)

У Білорусі від видавництва зажадали докази, що в книгах про Гаррі Поттера немає закликів до повалення влади

У Білорусі книги про Гаррі Поттера запідозрили у закликах до повалення влади. Епічну історію розповіли представники білоруського видавництва "Янушкевич".

Вони повідомили, що партію книг "Гаррі Поттер і таємна книга" видавництво друкувало в Литві, а потім книги транспортували через регіональну митницю в Білорусь. Подробиці розповіли у виданні TUT.by.

У вівторок, 15 вересня, на митниці в Білорусі до транспортної компанії виникли питання. У представників видавництва зажадали докази про те, що ці книги не містять закликів до повалення влади.

Як пояснили співробітники митниці, документ повинен бути складений з позначкою "для митних органів за місцем вимоги". Співробітники видавництва були здивовані такими вимогами, але пообіцяли найближчим часом підготувати довідку про сюжет книг, а також про автора – Джоан Роулінг.

Скріншот документа

Варто відзначити, що після того, як історія стала широко відома в соціальних мережах, Державний митний комітет Білорусі спростував цей факт. Однак у видавництві підтвердили, що така ситуація на регіональній митниці дійсно була.

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