Бек-вокалістка Вєрки Сердючки написала гімн для сильних жінок

Бек-вокалістка таких топ-артистів, як НЕАНГЕЛИ, Вєрка Сердючка, KAZKA, "Океан Ельзи" і багатьох інших, Ольга Нека запустила свій сольний проект NEKA. 13 березня побачила світ його дебютна авторська пісня "Маніак".

За словами самої Ольги, NEKA і її творчість — своєрідний маніфест для впевнених у собі жінок. Перша її пісня — про любов, яка змушує жінок втрачати голову і хворіти чоловіком в прямому сенсі цього слова. Слова і музику написав український сонграйтер і близький друг артистки DONTSOV.

"Ми можемо дозволити собі бути чесними, можемо дати волю своїм емоціям, можемо закохуватися не в тих і невчасно — це все досвід. Не варто боятися, не варто блокувати в собі почуття! Любов — багатогранна, вона може приходити і через біль, і через драму, і через страждання. Але немає нічого прекраснішого за любов!" — впевнена NEKA.

NEKA — Маніяк

Ольга народилася в Донецьку у сім'ї музикантів і співати почала буквально з пелюшок. Її мама виступала в популярному на той час колективі, а батько фактично заснував рок-тусовку у рідному місті і його знали всі місцеві музиканти. Разом із мамою дівчинка вперше піднялася на сцену, коли їй було всього три роки.

Все життя Ольги було пов'язана з музикою. Вона отримала музичну освіту хормейстера-диригента, а 12 років тому переїхала до Києва. Першою її співпрацею з відомими артистами був запис бек-вокалу для альбому "Gloria" гурту "Океан Ельзи".

"Я виступала з топ артистами, наприклад, з Вєркою Сердючкою, НЕАНГЕЛАМИ або KAZKA на величезних майданчиках, у Палацах Спорту і на стадіонах. Це було яскраво і захоплююче, але це була робота, ремесло. А хотілося творити, ділитися з людьми своїми емоціями, своїм досвідом. Дуже довго я не наважувалася показати світу свою творчість. І тільки зараз зрозуміла, що готова. Так і з'явився проект NEKA. Я не боюся починати з нуля і завойовувати любов кожного шанувальника", - каже Ольга.

Творчість NEKA — це пісні для сильних і незалежних жінок, які не бояться дивитися правді в обличчя і не приховують своїх емоцій. Які закохуються і відчувають, але не дають себе зламати і не кидають своє життя під ноги чоловікові.

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