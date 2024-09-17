Хотите купить новый iPhone? Тогда вы должны прочитать эти 4 важных совета

Покупка нового iPhone - это всегда важное событие, особенно если вы хотите максимально выгодно вложить свои средства. Но перед тем, как сделать выбор, стоит учесть несколько ключевых моментов, которые не дадут вам поспешить с покупкой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский новостной сайт Sky News .

Не обязательно покупать флагманский телефон, чтобы получить новейшие технологии, говорит Эрнест Доку, эксперт по мобильным устройствам из Uswitch.com. Новые функции ИИ теперь доступны на существующих моделях iPhone 15 Pro и Pro Max.

"Apple, как правило, сохраняет неизменной цену последнего запуска, начиная с 999 долларов, что означает, что цена на более старые модели, такие как iPhone 15, iPhone 14 и iPhone SE, соответственно снизится", - говорит он.

Эксперт считается, что если вы планируете купить iPhone 15 Pro или Pro Max, чтобы получить доступ к новым и эксклюзивным функциям ИИ, то лучше всего подождать, пока весь модельный ряд iPhone 16 поступит в продажу.

Как лучше всего поступить?

Запаситесь терпением

Эрнест говорит, что всегда лучше выжидать. Цены на последнюю модель находятся на самом высоком уровне сразу после запуска, с очень небольшими скидками на рынке. Вам лучше всего подождать некоторое время, так как многие розничные продавцы будут предлагать свои лучшие предложения вскоре после запуска.

Прошлые модели могут быть лучше

Если вам не нужны последние нововведения, вы обнаружите, что значительно дешевле купить предыдущий телефон.

Ищите предложения

Самые популярные предложения могут быть доступны только в течение очень ограниченного времени, поэтому вам нужно следить за снижением цен. Вы также можете подписаться на электронные рассылки от поставщиков, так как они используют их для рекламы предложений потенциальным клиентам.

Рассмотрите снятые с производства модели

Помимо запуска новых устройств каждый год, Apple также перестанет предлагать некоторые старые модели, чтобы предотвратить слишком много вариантов на рынке и контролировать свои производственные линии.

Эти снятые с производства мобильные телефоны - такие как iPhone SE второго поколения - все еще можно купить в другом месте, и часто за гораздо меньшую цену.