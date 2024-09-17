Хочете купити новий iPhone? Тоді ви повинні прочитати ці 4 важливі поради

Купівля нового iPhone - це завжди важлива подія, особливо якщо ви хочете максимально вигідно вкласти свої кошти. Але перед тим, як зробити вибір, варто врахувати кілька ключових моментів, які не дадуть поспішити з покупкою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на британський сайт новин Sky News .

Не обов'язково купувати флагманський телефон, щоб отримати новітні технології, каже Ернест Доку, експерт з мобільних пристроїв із Uswitch.com. Нові функції ШІ тепер доступні на існуючих моделях iPhone 15 Pro та Pro Max.

"Apple, як правило, зберігає незмінною ціну останнього запуску, починаючи з 999 доларів, що означає, що ціна на більш старі моделі, такі як iPhone 15, iPhone 14 та iPhone SE відповідно знизиться", - говорить він.

Експерт вважається, що якщо ви плануєте купити iPhone 15 Pro або Pro Max, щоб отримати доступ до нових та ексклюзивних функцій ШІ, то найкраще почекати, поки весь модельний ряд iPhone 16 надійде у продаж.

Як найкраще вчинити?

Запасіться терпінням

Ернест каже, що завжди краще вичікувати. Ціни на останню модель знаходяться на найвищому рівні відразу після запуску з дуже невеликими знижками на ринку. Вам найкраще почекати деякий час, оскільки багато роздрібних продавців пропонуватимуть свої найкращі пропозиції незабаром після запуску.

Попередні моделі можуть бути кращими

Якщо вам не потрібні останні нововведення, ви виявите, що значно дешевше придбати попередній телефон.

Шукайте пропозиції

Найпопулярніші пропозиції можуть бути доступні лише протягом дуже обмеженого часу, тому вам потрібно стежити за зниженням цін. Ви також можете підписатися на електронні розсилки від постачальників, оскільки вони використовують їх для реклами пропозицій потенційним клієнтам.

Розгляньте зняті з виробництва моделі

Крім запуску нових пристроїв щороку, Apple також перестане пропонувати деякі старі моделі, щоб запобігти надто багато варіантів на ринку та контролювати свої виробничі лінії.

Ці зняті з виробництва мобільні телефони - такі як iPhone SE другого покоління - все ще можна купити в іншому місці, і часто за набагато меншу ціну.