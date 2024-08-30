Родительская суббота в сентябре: когда вспоминать усопших по новому церковному календарю

Что такое родительская суббота и новая дата

Родительская суббота - это особый день, посвященный памяти умерших. Он несет глубокий смысл духовного единения с ушедшими из этого мира. Молящиеся в храмах подчеркивают вечную связь между жизнью и смертью, а посещение кладбища становится выражением заботы и уважения к тем, кого уже нет рядом.

В этот день воспоминания о близких превращаются в искренние молитвы за их покой, напоминая о непрерывной связи между живыми и умершими. Украинцы будут праздновать Покровскую родительскую субботу по новому церковному календарю 28 сентября.

Традиции праздника

Традиция отмечать родительскую субботу возникла еще в XVI веке. Сначала этот день был посвящён памяти православных воинов, погибших в битвах с татарами. Со временем значение этого события расширилось, и сейчас в этот день поминают всех умерших родственников и близких.

Родительская суббота имеет свои традиции и ритуалы. Люди обязательно посещают храм, где проходит праздничная литургия, а затем идут на кладбище. Считается, что посещать кладбище без предварительного участия в церковной службе и в молитве неправильно.

Перед походом в церковь готовят записки с именами умерших родственников и близких, которые передают священнику для поминовения во время литургии. В записках не упоминают имена совершивших самоубийство или тех, кто не был крещен, поскольку за ними не проводятся церковные службы для поминовения души.

В церковь принято приносить постную пищу, которую позже раздают бедным. Также можно принести красное вино, которое используется во время богослужения для поминовения усопших.

Заканчивается день поминовения скромным семейным застольем, где подают песни, в частности поминальную кутью с медом, маком и изюмом. Это блюдо является символом бессмертия и воскресения души.

Не рекомендуется оставлять угощение на могилах, ведь это не соответствует христианским традициям. Лучше раздать еду нуждающимся.

Главные запреты

Покровская родительская суббота имеет свои запреты, которые важно соблюдать в этот день.

Панихида за самоубийцами. Церковь не позволяет заказывать панихиду по тем, кто лишил себя жизни.

Церковь не позволяет заказывать панихиду по тем, кто лишил себя жизни. Алкоголь. Нельзя употреблять алкоголь во время поминовения, а также оставлять алкоголь и еду на могилах.

Нельзя употреблять алкоголь во время поминовения, а также оставлять алкоголь и еду на могилах. Поведение на кладбище. Нельзя шуметь, смеяться или вести себя неприемлемо. Поминовение должно проходить в тишине и с уважением к умершим.

Нельзя шуметь, смеяться или вести себя неприемлемо. Поминовение должно проходить в тишине и с уважением к умершим. Плохие упоминания. Запрещается упоминать об умерших в отрицательном ключе или говорить о них плохо.

Запрещается упоминать об умерших в отрицательном ключе или говорить о них плохо. Ссоры и брань. Нельзя ссориться с близкими, злословить или ругаться.

Нельзя ссориться с близкими, злословить или ругаться. Физический труд. Тяжелый физический труд также под запретом на этот день.

Кроме этих запретов, на Покровскую родительскую субботу важно не отказывать в подаянии или помощи, даже если она будет небольшой. Главное - совершить добрый поступок.