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Родительская суббота перед Успенским постом: дата, запреты и традиции поминального дня

Когда и как отмечают Родительскую субботу перед Успенским постом (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Марина Кравченко

Родительская суббота - это важный для многих украинцев день, когда принято вспоминать умерших родственников и близких. В связи с переходом на новый церковный календарь дата поминального дня сместилась и теперь приходится на 27 июля.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будет Родительская суббота перед Успенским постом, а также запреты и традиции поминального дня.

Что можно и что нельзя делать

В пятницу вечером, накануне родительской субботы, в православных храмах проводят большую панихиду. Затем, в субботу утром совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат всеобщую панихиду.

В этот день важно почитать память покойных родителей и родственников в церкви, подавая записки с их именами священнику и молясь за упокой их душ. Не следует чрезмерно унывать, поскольку поминовение означает вспоминать с любовью, а не скорбью, ведь душа человека перешла в другой, лучший мир.

Также существует ряд запретов, которые нужно соблюдать в этот день:

  • Спорить, ссориться или сплетничать
  • Отказывать в помощи
  • Устраивать шумные поминальные обеды
  • Говорить плохо об умерших
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Обедать и оставлять еду на кладбище.

Люди верят, что в этот день нельзя работать на огороде и заниматься домашними делами, но при необходимости этим запретом можно пренебречь. Самое важное - начать день с молитвы в церкви и посещения кладбища.

Кроме того, в этот день принято давать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за умерших.

Традиции этого дня

В поминальные дни принято ставить свечу в церкви за упокой души умершего и проводить молебен. В храмах обязательно совершаются литургии и панихиды. Также существует традиция приносить продукты для поминания родственников и ставить их на специальный стол перед распятием - канун.

После посещения церкви по традиции нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убирать могилы не только родных, но и заброшенные. Помолиться о душах умерших можно также и дома. Обычно родные устраивают поминальный обед, собираясь за столом, на котором ставят праздничные, и любимые блюда умерших родственников.

Согласно древним славянским традициям, на поминальную субботу следует выпекать блины. Первый блинчик клали на полочку с иконами, а второй - на подоконник. Все остальные блины относили в церковь или раздавали, чтобы больше людей помянуло умерших.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь, УПЦ Благовест и сайт Ровенской Епархии.

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