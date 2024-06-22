RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Родители погибли, а меня вывезли в РФ": история Надежды из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

"Родители погибли, а меня вывезли в РФ": история Надежды из Мариуполя в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Надежда Савенко родилась и жила в Мариуполе. В начале полномасштабного вторжения она и ее родители решили остаться дома. Они не предполагали, что в считанные дни их город враг превратит в ад. Самые родные люди Надежды погибли с разницей в несколько дней.

Надежду российские военные незаконно увезли из Украины. Свою историю она доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Мама Надежды, Екатерина Савенко, с первых часов вторжения и ранения вела дневник. Ее последние в жизни строки можно прочесть на отсканированных листах на портале музея.

Близкие надежды были уверены, что хуже, чем в начале российской агрессии в 2014 году, не будет. Однако очень скоро пришлось перебраться в подвал. А в конце марта возле их дома раздался громкий взрыв.

"Был прилет, мы почувствовали, что горит дом. Папа выбежал на улицу, чтобы проверить ситуацию. В этот момент прилетело еще раз и он погиб. Маму очень ранило. Люди помогли доставить ее в больницу", - вспоминает Надежда.

Она находилась с мамой в больнице несколько дней, пока русские войска не обстреляли и медицинское учреждение. Екатерина умерла через несколько дней. Надежду принудительно депортировали в РФ.

"На территории так называемой днр я проходила фильтрацию. Потом с помощью близких выбиралась через Россию в Украину, к тете. Мне кажется, что я до сих пор не смирилась с этим, что произошло. Но учусь с этим жить", - делится Надежда.

Музей "Голоса мирных" собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь