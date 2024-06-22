"Родители погибли, а меня вывезли в РФ": история Надежды из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

Мама Надежды, Екатерина Савенко, с первых часов вторжения и ранения вела дневник. Ее последние в жизни строки можно прочесть на отсканированных листах на портале музея.

Близкие надежды были уверены, что хуже, чем в начале российской агрессии в 2014 году, не будет. Однако очень скоро пришлось перебраться в подвал. А в конце марта возле их дома раздался громкий взрыв.

"Был прилет, мы почувствовали, что горит дом. Папа выбежал на улицу, чтобы проверить ситуацию. В этот момент прилетело еще раз и он погиб. Маму очень ранило. Люди помогли доставить ее в больницу", - вспоминает Надежда.

Она находилась с мамой в больнице несколько дней, пока русские войска не обстреляли и медицинское учреждение. Екатерина умерла через несколько дней. Надежду принудительно депортировали в РФ.

"На территории так называемой днр я проходила фильтрацию. Потом с помощью близких выбиралась через Россию в Украину, к тете. Мне кажется, что я до сих пор не смирилась с этим, что произошло. Но учусь с этим жить", - делится Надежда.

Музей "Голоса мирных" собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.