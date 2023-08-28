Родителям на заметку. Диетолог назвал 7 принципов здорового рациона школьников

Сформируйте здоровые привычки питания у ребенка

График приема пищи должен быть индивидуально подстроен под расписание дня ребенка. Завтрак - в течение часа после подъема, обед, один-два перекуса и ужин - не позднее двух часов перед ночным сном.

Запланируйте хотя бы 20 минут для главных приемов пищи. Нельзя подгонять ребенка во время еды - привычка есть быстро, повышает риск набора лишнего веса.

Неконтролируемое количество перекусов в течение дня может приводить к превышению потребности в калориях, особенно это касается перекусов сладкими и солеными снеками.

Замените водой все остальные напитки

Сладкая газировка, холодный чай, сок, нектар, квас, компот содержат добавленный сахар и избыточное количество калорий. Их регулярное потребление влечет за собой набор лишнего веса и ухудшение здоровья зубов. А вот обычная вода или вода с газом является более здоровой и более дешевой альтернативой.

Какао может быть достаточно полезным выбором в качестве напитка для детей. Но обязательным условием его потребления является минимальное добавление сахара.

Выбирайте цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, крекеры и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы гораздо лучше, чем варианты из муки высшего сорта. В ежедневное меню ребенка или подростка следует включать всевозможные каши. Все цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, важные витамины и минералы.

Популярным выбором являются злаковые завтраки. В этом случае следует обращать внимание на содержание соли и сахара в таких продуктах. Иначе избыточное их количество нивелирует пользу от питательных веществ цельного зерна.

В Минздраве советуют придерживаться 7 шагов, которые выработают здоровые пищевые привычки у вашего ребенка (фото: Facebook/МОЗ)

Позаботьтесь о здоровых перекусах

Лучше всего для перекусов выбирать продукты, которые не влекут за собой быстрого подъема уровня сахара в крови с таким же быстрым падением и возвращением ощущения голода.

Следует выбрать овощную соломку (морковь, сельдерей), орехи и семена, которые в цельном виде могут предлагаться детям старше 5 лет. А также несладкие злаковые батончики. А вот употреблять калорийные напитки (включая фруктовый сок) между приемами пищи нежелательно.

Выбирайте фрукты и ягоды на десерт

Начало употребления сладостей детьми в более взрослом возрасте является важным способом уменьшения риска набора веса и появления кариеса зубов.

В старшем возрасте, в дошкольном и школьном учебном заведении ребенку будут предлагать сладости. А если ваши дети уже полюбят фруктовые или ягодные десерты, то они с высокой вероятностью будут делать выбор в их пользу.

Откажитесь от пищевого "мусора"

Не покупайте бесполезные продукты и напитки - так дети не будут их употреблять, по крайней мере, когда находятся дома.

Уменьшить употребление такой пищи можно, если ее есть только во время праздников. Такая практика может вызвать критику, но она все же ограничивает регулярное употребление вредной пищи.

Поощряйте двигательную активность

Занятия любым спортом, танцами очень важны для здоровья и будущего взрослого человека. Поэтому организуйте детям посещение спортивных кружков и секций. Выбирайте активные варианты игр. Подвижные конкурсы являются лучшим вариантом времяпрепровождения в праздничные дни.