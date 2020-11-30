Баста відмовився говорити про Крим і заявив, що він українець

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) заявив, що він українець і відмовився відповідати в інтерв'ю Ксенії Собчак про те, кому належить Крим. Він розповів про те, чому йому забороняли відвідувати Україну і за що позбавили посвідки на проживання в Литві.

Репер Баста не став відповідати на питання ведучої Ксенії Собчак про те, чий Крим. Він зізнався, що не хоче обговорювати цю тему, оскільки вона розпалює ворожнечу між Україною і Росією.

"Я про це не говорю. Я українець, моя бабуся з Києва, мій дідусь з Кривого Рогу, моя мама українка. І я дбайливо ставлюся до України, і до Росії. Я вважаю, що необдумані висловлювання, модні або немодні, підкидають дров у цю піч", - заявив музикант.

Собчак нагадала Басті, що Україна закриває свої кордони тих, хто визнає Крим російською територією або відвідує півострів без відома української влади. Проте музикант відповів їй, що після розгляду в суді йому знову дозволили відвідувати Україну. Також він висловився про війну на Донбасі.

"Для людей з обох сторін – це величезна трагедія", - заявив він.

Репер Баста заявив, що він українець

Василь Вакуленко народився 20 квітня 1980 року в Ростові-на-Дону. Все життя прожив в Росії. Мав посвідку на проживання в Литві, але був її позбавлений за неправомірну бізнес-діяльність.

Варто відзначити, що реперу Басті у 2018 році заборонили в'їзд в Україну і внесли до списку осіб, які загрожують безпеці країни.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у 2020 році ім'я Басти прибрали з "чорного списку" і знову дозволили відвідувати Україну.