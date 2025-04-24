Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" при поддержке компании "Здоровье" завоевал кубок Высшей лиги

Фармацевтическая компания "Здоровье" занимается развитием различных видов спорта в родном Харькове. Она является надежным партнером харьковских баскетболистов и сопровождала их на всем пути к заветной победе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании "Здоровье".

Грандиозный Финал шести мужской Высшей лиги состоялся 11-13 апреля. Как победители регулярного чемпионата "Соколы" стартовали сразу с полуфинала. В напряженном матче они одолели "Хмельницкий" и вышли в финал.

В заключительной игре Высшей лиги "Харьковские Соколы" сошлись с "Нико-Баскетом", которых победили со счетом 96:69. Уже в первой четверти соколы оформили двузначное преимущество, а после большого перерыва выигрывали более 20 очков. В целом харьковчане довольно уверенно переиграли соперника.

Кроме чемпионства двое игроков "Харьковских Соколов" получили личные награды. MVP (Most Valuable Player - самый ценный игрок) чемпионата Высшей лиги сезона 2024/25 стал атакующий защитник Дмитрий Мартынов. Лучшим форвардом сезона признали Вадима Заплотинского.

На пресс-конференции после финала команда посвятила свою победу родному городу - несокрушимому Харькову. Игроки поделились, как им приходилось тренироваться между обстрелами и тревогами, но это не помешало команде продемонстрировать настоящую жажду победы.

Спортсмены не только дарят радость фанам, но и вдохновляют молодое поколение. Накануне выезда на Финал шести в гости к команде пришли юные харьковские баскетболисты КДЮСШ-2, которые играют в самой младшей возрастной группе Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги среди юношей 2013 года рождения, а также девушки 2012 года рождения.

Как отметила тренер детской команды, почти все юные игроки пришли в баскетбол, когда нашу страну уже охватила полномасштабная война. Большинство из них, к сожалению, никогда не были на матчах профессиональных команд, и не знают, как это болеть на трибунах. Поэтому встреча с "Харьковскими Соколами" стала для них настоящим праздником и источником мотивации.

С победой команду также поздравил основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровской. Он отметил, что харьковчане демонстрируют исключительную стойкость, продолжая работать, тренироваться, играть, побеждать.

"Спасибо команде, не только за исключительный сезон, но и за их вклад в развитие спорта. Имея такой пример еще больше детей и молодежи придет в спортивные залы, чтобы ежедневно становиться крепче и здоровее. Мы всегда с радостью поддерживаем спортсменов, ведь они наша гордость. Убежден, что вместе мы сохраним и приумножим спортивные традиции нашего города", - отметил основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровской.