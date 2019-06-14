Барі Алібасов хоче покинути Росію: що сталося

Продюсера Барі Алібасова, який відсвяткував свій 72-й день народження в лікарні, можуть вивезти з Росії в європейську клініку. Про це повідомив Барі Алібасов-молодший в інтерв'ю ТВЦ.

Барі Алібасов залишається у відділенні реанімації лікарні, його стан оцінюється як важкий, проте коли він видужає, родичі планують вивезти його за кордон на реабілітацію. "Як мінімум з точки зору комфорту, може бути, там краще, ніж в Скліфосовського. Це все-таки Європа", - сказав син продюсера.

Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Однак, на його думку, якісну реанімаційну допомогу батькові можуть надати лише у російській лікарні, в якій він зараз перебуває, тому на даний момент його сім'я не має наміру звертатися за допомогою до іноземних лікарів.

Син продюсера пояснив це тим, що у зарубіжних лікарів мало практики в лікуванні схожих отруєнь. "У Скліфосовського по 200 чоловік в рік приїжджають з отруєнням саме з тієї ж самої причини. Тут найбільший практичний досвід у світі по вирішенню таких проблем, як у батька", - додав він.

Нагадаємо, що Барі Алібасову поставили страшний діагноз.

А також розповідали про те, що колеги Алібасова не вірять, що отруєння хімікатами сталося випадково.