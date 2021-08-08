Банкомат не видав списані з картки гроші: що робити в таких випадках

Який алгоритм дій: інструкція

1. Не панікуйте. Зазвичай проблеми в роботі терміналу / банкомату можуть виникнути через короткочасний збій в системі, тому рекомендується просто почекати деякий час, щоб внесені гроші надійшли на рахунок.

Так, банкомат може видати залишок після певної паузи. Важливо розуміти, що якщо ви в той момент вже підете, і гроші привласнить хтось інший, повернути готівку буде набагато складніше.

2. Зафіксуйте всі деталі, щоб надалі довести факт недоотримання готівки через термінал / банкомат, а саме:

точний час виконання банківської операції (дату, години та хвилини);

адресу розташування терміналу / банкомату, його номер (повинен бути вказаний на лицьовій стороні);

запишіть суму внесених та отриманих терміналом / банкоматом грошей;

зверніть увагу, є чи ні біля термінала / банкомата камер відеоспостереження (записи можуть підтвердити всі ваші дії).

3. Зверніться в банк. Якщо ви користувалися карткою одного банку в банкоматі іншого, слід зв'язуватися саме з банком-власником банкомату.

Тут же, не відходячи від апарату, зателефонуйте на гарячу лінію банку (телефон може бути вказаний на банкоматі або на вашій картці). Співробітники фінустанови мають розказати вам про порядок дій в подібній ситуації.

Що робити, якщо телефоном заяву в банку не зареєстрували

У таких випадках слід залишити письмову претензію в банк, в якій вказати:

П.І.Б. та паспортні дані, інформація про картку, термінал / банкомат та сам інцидент. Також вкажіть вимогу про повернення ваших коштів та /або виготовлення нової картки. Таку заяву треба подавати не пізніше наступного дня з моменту події.

У відділенні банку вашу заяву повинні обов'язково зареєструвати та присвоїти їй відповідний номер. За таким номером заяви можна надалі контролювати розв'язання вашої проблеми.

Банк проводить розслідування за фактом, описаним в заяві-претензії. При інкасації повинні перевірити, чи є в терміналі / банкоматі зайві гроші, потім можуть переглянути записи з камер спостереження і відстежити грошові перекази по рахунку.

Формальний термін розслідування подібних ситуацій становить до 45 днів.