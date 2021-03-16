Банда львівських малоліток стріляла у дітей прямо на ігровому майданчику: "шайка мутантів"

За словами очевидців, інцидент стався в понеділок, 15 березня, близько 17:30. Група підлітків з'явилася на дитячому майданчику за адресою вулиця Лисенка, 25-27. Вони почали залякувати дітей предметом, схожим на пістолет. Є дані про те, що пістолет хулігани використали й один з дітей отримав травму.

"Одна дитина отримала незначну травму в області ключиці через верхній одяг (куртку і светр). Пістолет ймовірно пневматичний або для куль Флобера", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Ростислав Макух, поліцію на місце події не викликали. Оскільки там були тільки діти, а підлітки швидко втекли з дитячого майданчика.

Він розмістив фотографії та відео в співтоваристві та закликав бути обережніше.

У Львові підлітки прийшли зі зброєю на дитячий майданчик

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У коментарях користувачі обурилися, оскільки така поведінка – справжнє хуліганство і малюки на майданчику могли серйозно постраждати.