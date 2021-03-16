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Діти

Банда львівських малоліток стріляла у дітей прямо на ігровому майданчику: "шайка мутантів"

Автор: Анна Шиканова

У Львові підлітки влаштували стрільбище на дитячому майданчику. Вони залякували дітей пістолетом і навіть поранили одного з малюків.

Деталі інциденту розповів Ростислав Макух в співтоваристві Varta1 в соціальній мережі Facebook.

За словами очевидців, інцидент стався в понеділок, 15 березня, близько 17:30. Група підлітків з'явилася на дитячому майданчику за адресою вулиця Лисенка, 25-27. Вони почали залякувати дітей предметом, схожим на пістолет. Є дані про те, що пістолет хулігани використали й один з дітей отримав травму.

"Одна дитина отримала незначну травму в області ключиці через верхній одяг (куртку і светр). Пістолет ймовірно пневматичний або для куль Флобера", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Ростислав Макух, поліцію на місце події не викликали. Оскільки там були тільки діти, а підлітки швидко втекли з дитячого майданчика.

Він розмістив фотографії та відео в співтоваристві та закликав бути обережніше.

У Львові підлітки прийшли зі зброєю на дитячий майданчик

Скріншоти

У коментарях користувачі обурилися, оскільки така поведінка – справжнє хуліганство і малюки на майданчику могли серйозно постраждати.

  • Це діти? Це хулігани. Потрібно було все ж таки викликати Поліцію. Є відеодокази, батьків швидко знайшли.
  • Шакали, блін.
  • Так по шиї добре б надавати!
  • Немає слів, а що далі буде? Бандюки
  • Зграя мутантів
  • Поліцію в таких випадках потрібно обов'язково повідомляти
  • Жах! В першу чергу винні батьки, через те, що діти самі б собі таке не купили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Вінницею чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив селище.

А також ми розповідали про те, що у Києві водій влаштував "голлівудську" погоню з поліцією.

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Новини України хулиганствоподросткиСтрільба
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