Баллотировался в Киевсовет и искал невесту в шоу "Одруження наосліп": киевский адвокат совершил жуткое преступление

Кому принадлежало тело

Следователи не смогли установить причину смерти женщины, потому что тело было разрушено, а часть внутренних органов вообще отсутствовала. Чтобы выяснить личность погибшей, полиция обнародовала детальное описание найденных в чемодане вещей. Впоследствии в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее подруга имела похожее брендовое платье и недавно с ней пропала связь.

Женщину идентифицировали и узнали, что она проживала в дачном доме в селе Старые Безрадичи. Но жила она там не сама – ее сожителем был 36-летний столичный адвокат Петр Бигун.

Полиция сразу же заподозрила его в совершении преступления, но это нужно было еще доказать. При обыске в его квартире, где он на тот момент проживал, в морозильной камере обнаружили человеческие органы: язык, почки, матку и сердце.

Бигун сказал, что не знает, что это за органы, и уверял, что они могли остаться от жильцов. Или их подбросила полиция. Но экспертиза показала, что это органы женщины, найденной в чемодане. Кроме того, у адвоката нашли банковскую карту усопшей, которой он пользовался.

Полиция нашла свидетеля

Впоследствии нашелся свидетель, который рыбачил на пруду и однажды вечером слышал звук велосипеда, а затем увидел мужчину с чемоданом, который подошел к берегу и что-то выбросил в камыш. Поскольку было темно, свидетель не увидел, что именно выбросил мужчина. Однако чемодан остался с ним, он сел на велосипед и поехал дальше.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, камеры видеонаблюдения фиксировали, как после исчезновения женщины Бигун несколько дней подряд выносил из дома подозрительные вещи и выбрасывал их в мусорные баки в разных местах.

Полиция предположила, что мужчина порезал труп женщины на куски и по ночам развозил остатки по мусорникам Обуховщины. Конечно, эти вещественные доказательства не найдены.

Что известно о женщине

Сын убитой рассказал, что его 39-летняя мать проживала в Польше, но в начале полномасштабной войны вернулась в Украину. Сама она родом была из Краматорска. Через некоторое время она стала жить вместе с адвокатом Петром Бигуном.

Сыну она сказала, что они друзья и вместе занимаются йогой. В последний раз сын говорил с матерью 29 мая 2022 года. Впоследствии он узнал, что полиция ищет его мать, а когда он к ним обратился, ему показали чемодан и тело.

Бигун свою причастность к преступлению отрицал. Он рассказал, что с умершей познакомился в начале 2022 года в соцсетях. Женщине сообщила, что негде жить и он предложил ей жилье в загородном доме.

А потом адвокат якобы встретил другую женщину и они с сожительницей решили разойтись. Женщина ходила куда-то в лес и вероятно на встречу с бывшим мужем. Бегун говорил, что она хотела уехать за границу или вернуться к мужу. Он добавил, что предлагал ей вызвать такси, но она отказалась и ушла из дома.

Больше он ее не видел и не звонил по телефону, потому что не имеет привычки звонить бывшим. Через несколько дней он выехал из дома и перебрался в арендованную квартиру в Ирпене. А картой пользовался, потому что на нее приходили его деньги.

Как проходил суд

Бигун на суде объяснить хранение внутренних органов убитой в морозилке не смог. Доказательств, что они были подброшены, суду не предоставил. А соседи подтвердили, что обвиняемый и потерпевшая в течение длительного времени проживали вместе.

Кроме того, в доме, где пара проживала, а именно в душевой кабине, обнаружили фрагменты хрящевой ткани пострадавшей и ее кровь.

Следователи также проверили камеры видеонаблюдения в садовом обществе, где находится здание. Доказательств, что потерпевшая самостоятельно покинула дом и уехала в Киев, не нашли. Потому они были уверены, что убийство женщины произошло в период совместного проживания.

Суд также учел поведение Бигуна после совершения убийства - он покинул место жительства, сменил номер мобильного телефона и подтвердил использование банковской карты потерпевшей уже после ее смерти.

Его признали виновным в совершении страшного преступления и приговорили к 15 годам заключения. Следует также добавить, что свидетельство на занятие адвокатской деятельностью Бигун получил в декабре 2021 года.

Петр (Бенджамин) Бигун (скриншот)

Что известно о Петре Бигуне

По данным движения "Честно" Бигун родился 12 июля 1985 года в городе Дудинка Красноярского края.

Ранее Петр (Бенджамин) Бигун был участником телешоу "Одруження наосліп" - 7 выпуска 5 сезона. Он "искал идеальную женщину, с которой сможет создать идеальную жизнь". После завершения съемок он разошелся с партнершей, которую ему выбрали продюсеры шоу. Вышедший в 2019 году эпизод удалили с YouTube - вероятно после ареста Бигуна.

В 2019-2020 годах баллотировался в Киевский городской совет как самовыдвиженец и в парламент от партии "Правый сектор"

До этого он работал в должности следователя по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления прокуратуры города Киева. Но эту должность он потерял, потому что его разоблачили на служебном подлоге - он внес заведомо ложные сведения о том, что два автомобиля являются вещественными доказательствами в уголовном производстве.

В 2017 году Бигун заключил соглашение о признании виновности и получил условный срок.

Как сообщал проект "Наши деньги", в том же 2017 году Бегун в результате рейдерской атаки стал формальным владельцем крупного торгово-развлекательного центра Victoria Gardens во Львове, а еще получил в подарок квартиру в Киеве и взял якобы в долг 1,85 млн грн от генерал-майора СБУ времен Януковича Дмитрия Билоуса.