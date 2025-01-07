Многие из них есть на вашей кухне. Доктор назвал продукты для борьбы с жиром

Какие продукты уменьшают жир

Во-первых, Ли подчеркнул разницу между коричневым и белым жиром, подчеркнув, что белый - это "шевелящийся и шаткий" материал, от которого мы, возможно, захотим избавиться в новом году, а коричневый жир действует как орган, который играет важная часть нашего метаболизма.

Есть способы, с помощью которых мы можем фактически использовать наш метаболизм и пищу, чтобы иметь возможность уменьшить этот висцеральный жир.

Томаты

Помидоры содержат ликопин, который "высветляет бурый жир" и борется с вредным жиром.

"Жир можно рассматривать как абсолютно здоровую ткань, которой нам нужно иметь достаточно. Теперь мы имеем два цвета жира в нашем теле, белый жир и коричневый жир", - сказал эксперт.

Авокадо

Авокадо также имеет свойства бороться с жиром. Отличный источник пищевых волокон.

Листовая зелень

В частности брокколи, а также все виды листовой зелени. Это овощи, которые вы пассируете с небольшим количеством чеснока и оливковым маслом первого отжима.

Перец чили

Доктор Ли сказал, что ему нравится включать их в свой рацион, готовя с ними пищу. Варианты также бесконечны, поскольку существуют сотни видов этого перца.

Консервированная фасоль

Недавние исследования подтверждают, что консервированная фасоль на самом деле может уменьшить вашу талию, борясь с висцеральным жиром. Чечевица и другие бобовые также.

Оливковое масло

Оливковое масло и оливки первого отжима отлично борются с белым жиром.