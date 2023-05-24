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На Багамах продают остров из "Пиратов Карибского моря": сколько стоит такая роскошь (фото)

Остров из "Пиратов Карибского моря" продают (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Остров, где проходили съемки культовых "Пиратов Карибского моря" в 2002 году, выставили на продажу. Кроме этого, его можно снять в аренду за кругленькую сумму в сутки.

Об этом сообщает издание New York Post.

Сколько стоит роскошный остров

Литл-Пайп-Кей, частный остров на Багамах из "Пиратов Карибского моря" выставили на продажу за космическую сумму денег - 100 миллионов долларов.

"Остров - настоящая жемчужина и редкость на международном рынке недвижимости премиум-класса. Он предлагает непревзойденный уровень конфиденциальности и широкий спектр уникальных развлекательных мероприятий", - пишет брокерская компания, которая занимается продажей.

Остров продают за 100 миллионов долларов (фото: nypost.com)

Кроме покупки, остров можно арендовать за 75 000-95 000 долларов в сутки в зависимости от времени года.

На острове есть главный дом и четыре гостевых вокруг него. Главная резиденция площадью 492 квадратных метра содержит 11 спален и 12 ванных комнат.

Литл-Пайп-Кей появлялся в "Пиратах Карибского моря" в 2002 году (фото: nypost.com)

На острове также есть частная вертолетная площадка, спа-центр и пейзажный бассейн олимпийской длины. Отдельный причал на острове может вместить лодки разных размеров и даже гидросамолет. Новый владелец и его гости могут использовать этот причал, чтобы поплавать на каяках или прокатиться на водных мотоциклах.

Интерьер главного дома (фото: nypost.com)

Раньше мы показывали, как выглядит самая дорогая квартира в мире и сколько она стоит.

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БагамыПираты Карибского моря