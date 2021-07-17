"Бабин Яр. Контекст" визнаний кращим документальним фільмом Каннського кінофестивалю

"Золоте око" - нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за кращий документальний фільм, який бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю.

"Я дякую Каннському фестивалю за запрошення показати фільм на цій прославленій сцені. Я дякую шанованим членам журі за підтримку і високу оцінку нашої роботи. Я дякую Меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр» за можливість зробити цей фільм. Я дякую моїй чудовій команді. Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. І, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні і стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події. Велике дякую", - наголосив режисер Сергій Лозниця після оголошення про нагороду.

Всесвітня прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня в програмі "Спеціальний показ". Уже восени цей фільм зможе побачити й український глядач в рамках заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

На важливості підтримки таких проєктів наголосив художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"Ілля Хржановський.

"Премія за фільм "Бабин Яр. Контекст" в черговий раз доводить значимість того, що за таку складну тему, як трагедія Бабиного Яру, береться видатний, всесвітньо відомий митець. Цей фільм вже отримав десятки запрошень на найбільші фестивалі світу, пропозиції щодо дистрибуції від стріммінгових платформ та дистриб'юторів. Глядачі з різних країн та континентів сприймають цей фільм як історію, як образ трагедії, яка відбувалася і відбувається, на жаль, в усі часи і усюди. Актуальність цього фільма в наш час беззаперечна", - зазначив він.

"Бабин Яр. Контекст" - документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Стрічка позбавлена будь-яких коментарів. Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Це сьомий фільм Сергія Лозниці, запрошений до офіційної програми Каннського фестивалю. Ігрові фільми Лозниці "Щастя моє" (2010), "В тумані" (2012) і "Лагідна"(2017) брали участь у головному конкурсі фестивалю. Фільму "Донбас" (2018) був присуджений приз за кращу режисуру програми "Особливий погляд", а документальні фільми "Майдан" (2014) і "Відбиття" (2014) були представлені в програмі "Спеціальний показ".