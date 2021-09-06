Бабине літо прийде без особливого тепла: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує сонячною і сухою погодою, але температура повітря буде досить низькою. А справжнє потепління прийде тільки в другій половині тижня.

Яка погода чекає українців у найближчі кілька днів, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни сонячно і сухо, без опадів, можливе невелике посилення вітру. Вночі в регіоні від + 3 до +5 градусів, вдень прогріється до +15 +17 градусів, місцями до + 18 градусів.

У південній частині країни сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від + 7 до +10 градусів, вдень від +18 до + 21 градуса. У Криму сухо, вночі + 8 + 10 градусів, вдень +19 +21 градус.

У північних областях сухо і без опадів, невеликий вітер. Вночі + 3 +5 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

На заході сонячно і ясно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні + 3 +5 градусів, вдень від +15 до +17 градусів, місцями до +18 градусів, на Закарпатті до + 21 градуса.

У центрі без опадів, сухо і сонячно. Вночі від + 3 до +6 градусів, вдень прогріється до +15 + 17 градусів.

У Києві 6 вересня сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень +13 + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 6 вересня

У вівторок, 7 вересня денна температура повітря в багатьох областях почне підніматися, а вночі все ще буде холодно. У більшості регіонів нічна температура повітря коливатиметься від + 3 до +5 градусів, на півдні від +6 до +10 градусів, у центрі від +1 до + 4 градусів.

Вдень потеплішає, на сході + 17 +19 градусів, на півдні до +18 +21 градуси, в західних областях до +16 +20 градусів, на півночі та в центрі очікується +16 + 18 градусів.

У Києві 7 вересня сухо і сонячно, вночі від +4 до +6 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 7 вересня

За прогнозом синоптиків, справжнє потепління прийде в Україну тільки в середу, 8 вересня. Нічна температура підніметься до + 6 +10 градусів, вдень у більшості областей очікується від +18 до + 22 градусів.