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Ці б/в речі приносять нещастя в будинок: що не можна купувати

Автор: Styler

Старі речі можуть принести чимало неприємностей своїм новим господарям. Вони здатні зберігати енергетику і руйнувати біополе. Крім того, такі речі можуть стати справжніми талісманами бід і неприємностей.

Які б\у речі та речі з секонд-хенду купувати категорично не можна – читайте в матеріалі нижче.

Дзеркало

Дзеркала здатні вбирати енергію і віддавати її назад в простір. На думку езотериків, дзеркала є порталами між двома світами. Тому розбиті дзеркала потрібно негайно викидати, а купувати старі – не можна. Це стосується і будь-яких меблів, де є дзеркало.

Години

Годинник зберігає пам'ять своїх власників і купувати таку річ б/у – це впустити у своє життя абсолютно чужу. У вас можуть початися неприємності, про які ви навіть і подумати не могли.

Коштовності та прикраси

Такі предмети сильно вбирають енергетику, особливо негативну. Їх не можна не те, що купувати з рук, але і навіть позичати у знайомих на якийсь час. Зняти негатив з прикрас дуже складно, особливо, якщо вони з металу або дерева.

Лялька

На секонд-хендах часто продають дитячі іграшки. Але купувати їх і приносити додому категорично не можна. Для різних намовлянь і вроків часто використовують ляльок, тому ці іграшки часто виявляються на смітниках і потрапляють на ринки б/у. Принести додому таку іграшку – поселити горе в будинок.

Невдалий одяг

Не купуйте одяг б/у, який не сів на вас на відмінно з надією на те, що ви зможете його перешити або поліпшити. Ці речі не принесуть вам радості й в майбутньому ви не зможете в ній спокійно ходити.

Щоб прибрати негатив з одягу з секонд-хенду, потрібно замочити його в солоній воді, а потім ретельно випрати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, про які неприємності попереджає розсипаний цукор.

А також ми розповідали про те, які речі жінкам категорично дарувати не можна.

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