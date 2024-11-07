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Азаза, ізі, ноуп, сижка: какие слова надо знать родителям, чтобы понять своих подростков

Какие слова из подросткового сленга нужно знать родителям (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Слушая разговор подростков, взрослые иногда теряются, какое значение имеют те или иные слова. Ибо в этом сленге есть заимствованные слова из других языков, есть англицизмы, есть со временем переходящие в общеупотребительный язык, а есть исчезающие со временем. Как понять подростка и не выглядеть в его глазах старомодным?

Какие популярные слова подросткового сленга следует знать взрослым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Vseosvita.

Что такое подростковый сленг

Слова "фейк", "постити", "аватарка", "баг", "блог", "загуглити", "зафрендити", "діггер", "лузер", "олдовий", "фоловер" и другие англицизмы уже много лет как надежно вошли в наш повседневный язык.

И нет сомнений, что эти сленговые слова совсем скоро станут нашей словарной нормой. Так же как когда-то в нашу речь пришли слова "файл" или "слоган".

Сверхпопулярные слова "крутий", "круто", "прикол" и производные от них формы тоже уже подошли вплотную к превращению в литературную норму.

Интересно, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова. Одни переходят в общеупотребительный язык, а другие существуют некоторое время вместе со своими носителями, а затем забываются.

К примеру "аська", "маг" - практически вымерли с утратой популярности самими этими явлениями. Слова "кул", "чайник" (новичок), "йо-ма-йо" - почему-то сами по себе употребляются сейчас в украинском языке в сотни раз реже, чем на рубеже 1990-х - 2000-х.

А есть слова, которые так и остаются сленговыми в течение длительного времени, но никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык.

Например: "баян", "ботан", "відос", "зависати", "глюки", "кайфувати", "класний", "кльовий", "лабати", "лям", "лярд", "морозитись", "облом", "стібати", "стрьомно", "стопудово", "тусуватися", "фіг" и производные от него, "чувак", "шарити".

Какие слова подростки используют сейчас

  • Агонь! - здорово, классно.
  • Азаза – смех, смешно.
  • Бро - брат (с иронической окраской). Чаще всего - в значении "друг".
  • Гатишный - ироническое произношение слова "готичний", то есть принадлежащий к субкультуре "готов".
  • Го - давай, пойдем.
  • Донейт, донатить - деньги за просмотр, оплачивать просмотр.
  • Доставляти - вызывать улыбку, вызывать смех.
  • Затащено - героически исполнено, выигрыш есть.
  • Зачекінитсь - зафиксировать местонахождение в смартфоне, планшете, ноуте - или просто находиться в названом далее месте.
  • Зашквар - что-то плохое, некачественное, позорное.
  • Злити катку - проиграть.
  • Зніми корону, поправ локус - не думай о себе высоко и не пытайся влиять на других.
  • Ізі - легко.
  • Ізі катка - это была легкая задача, это был легкий выигрыш.
  • К, кіло - тысяча. "2к" - две тысячи. "5 кілобаксів" - 5 тысяч долларов.
  • Капітан, кеп, К.А. - Капитаном Очевидность саркастически называют того, кто серьезным тоном рассказывает общеизвестные вещи или делает самоочевидные выводы.
  • Кек - сильно удивлен, отношусь саркастически.
  • Косплей - костюмированный, маскарадный.
  • Краш - объект влюбленности.
  • Лол - смешно.
  • Ламповый - старинный, винтажный, ретро, вызывающий ностальгию. Часто используется постоянное соединение "теплый ламповый" - трогательно старинный.
  • Набрасывать на вентилятор - выражать провокативные вещи.
  • Ноуп - нет.
  • Нуб - новичок, неопытный.
  • Олдскульний - несколько устаревший.
  • Палити кондей - обращать внимание на состояние вещи (при свопе - обмене).
  • Пофіксити - исправить.
  • Пруф, пруфлінк - ссылка на первоисточник
  • Рарный айтем - редкая вещь (обычно об одежде);
  • Розшарити - распространить в интернете, дать интернет-доступ другому человеку к вашему документу.
  • Сасний - симпатичный.
  • Сижка - сигарета.
  • Спалити - сделать широко известной узкую информацию, которую не стоило распространять. "Не пали контору" - не распространяй информацию.
  • Тян - девушка. Слово "тян" также широко употребляется в словосочетаниях: "тамблер-тян" - девушка, активно постящаяся в соцсетях, винишко-тян - представительница одной из субкультур.
  • Фітоняшка - девушка, которая занимается фитнесом и любит поститься фото своей стройности.
  • Френдзона – состояние "давай останемся друзьями" в ответ на знаки симпатии. Сервисзона - то же, но когда принимается еще и помощь.
  • Хайп - бурное обсуждение, шумиха, ажиотаж.
  • Хейтерство - страстная критика, брань, проявления ненависти. Хейтеры – страстные критики.
  • Хз - не знаю.
  • хd - прищурив глаза, улыбаюсь (это собственно смайл-восклицание - есть такие смайлы, обозначаемые буквами).
  • Чітер - игрок, нарушающий правила. Чітерство - подтасовка, употребление запрещенных приемов.
  • Шеймити - презирать
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