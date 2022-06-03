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Автор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть Єгор

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Маріуполь, П'ятниця 03 червня 2022 12:56
Автор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть Єгор Автор щоденника з Маріуполя вибрався в Запоріжжя (Колаж РБК-Україна, фото: Євген Сосновський)
Автор: Анна Шиканова

Хлопчик з Маріуполя, який вів щоденник і розповів про загибель собак і бабусі, дістався з рідними до Запоріжжя. Єгора, ще одну поранену дитину, їхню маму з травмами та бабусю змогли вивезти з окупованого міста.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook родич Єгора, фотограф Євген Сосновський.

"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій "Маріупольський щоденник", і його сім'я на 100 день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя. Двоє поранених дітей, їх поранена мати та бабуся вже в безпеці й зараз знаходяться в Запоріжжі! Ми з нетерпінням будемо чекати зустрічі з Єгором і Веронікою, їх мамою Оленою і бабусею Тетяною", - повідомив Сосновський.

Він подякував усім, хто допоміг витягнути цю сім'ю з окупації та дістатися їм до безпечного місця.

Автор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть Єгор

Автор щоденника про Маріуполь вибрався в Запоріжжя

Щоденник Єгора

Фотограф Євген Сосновський вибрався з Маріуполя через два місяці після початку війни. На початку травня він опублікував фото щоденників 8-річного хлопчика з Маріуполя. Дитина робила записи в підвалі, де ховалася з дорослими від обстрілів.

У своєму щоденнику хлопчик описував жахи, які йому і його родині довелося пережити в Маріуполі.

"У мене померло дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь", - писав маленький Єгор.

Він також записав, що загинув його дідусь, а він, його сестра і мама отримали сильні травми.

Автор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть ЄгорАвтор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть ЄгорАвтор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть ЄгорАвтор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть Єгор

Фото: Єгор з сім'єю і його щоденник (Євген Сосновський)

Вибратися з Маріуполя було неможливо

Євген Сосновський дав у Києві пресконференцію, де розповів про те, що довелося пережити родині Єгора. З метою безпеки, Сосновський не розповідав про свою спорідненість з цією сім'єю. І тільки зараз з'ясувалося, що він доводиться Єгору двоюрідним дідусем.

Через деякий час після вторгнення Росії в Україну і початку військових дій в Маріуполі, Єгор разом з 15-річною сестрою і мамою опинилися на порозі будинку Євгена Сосновського. Вони були сильно поранені в результаті вибуху.

Автор щоденника про жахи Маріуполя вибрався в безпечне місце: хлопчика звуть Єгор

Фото: Євген Сосновський з дружиною і тещею

Деякий час рідні жили у квартирі фотографа, а потім їм довелося переміститися в підвал сусіднього будинку.

А на початку травня Сосновський разом з дружиною і тещею змогли сісти в евакуаційний автобус і вибратися з міста по гуманітарному коридору.

Йому вдалося вивезти флешку з сотнями фотографій зруйнованого Маріуполя. Серед цих фото були знімки Єгора і його щоденника.

До речі, раніше ми публікували фотощоденник Євгена Сосновського зі зруйнованого Маріуполя.

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