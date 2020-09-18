Автомобілістам доведеться заплатити ще один податок: про що мова

Автомобілістам в Україні доведеться розщедритися на ще один податок. Зокрема, пропонується зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів. Цей показник використовується для розрахунку транспортного податку.

В законопроєкті №4101, який вже зареєстрований у Верховній Раді, пропонується знизити поріг з 375 мінімальних зарплат до 200 за даними встановленими на 1 січня податкового року. Згідно з цією нормою, транспортний податок у поточному податковому році буде стягуватися з автомобілів, що коштують понад 1,2 мільйона гривень. Про це пише видання "Автоконсалтинг".

Податок на елітні автомобілі був введений в Україні у 2014 році. У визначенні розкішних автомобілів уряд прописав машини не старше п'яти років, середньоринкова вартість яких не повинна перевищувати середньоринкову суму, зазначену в законі. Власники таких автомобілів повинні щорічно платити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень.

З урахуванням змін, які запропонували внести в закон, у категорію платників транспортного податку потрапить більша кількість нових автомобілів, а ставка буде підвищена. Податок у 25 тисяч гривень українцям доведеться сплатити протягом 60 днів після вручення повідомлення.

На початку 2020 року в Україні було всього 172 таких автомобілі. І як порахували у Кабміні, кількість таких автовласників зменшилася в 1,5 раза. А от автомобілів, які не дотягують до потрібного рівня стало більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців чекає новий податок на нерухомість.

А також розповідали про те, що в Україні придумали новий податок на землю і повідомляли, кому доведеться заплатити.