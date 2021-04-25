Авто до 3 тис. доларів в Україні: яку іномарку можна придбати

В першу чергу за такі гроші можна купити машини ВАЗ і "Ланоси", але за умови, що вони будуть в хорошому стані. Далі експерти називають машини простіше, але новіше – це корейські, китайські й деякі європейські автомобілі. А ось покруче і постарше - це машини хороших марок, але випущені в середині або кінці 90-х.

Що можна купити ще за 3000 доларів

10 місце: Gelly MK 2008 року

Хороший бюджетний автомобіль і відносної новий. У 2008 році вироблявся в комплектації з двигунами 1,6 і 1,5 літра. У цій машині не найкраща шумоізоляція та антикорозійне покриття. Однак на тлі вітчизняних машин, такий китайський автомобіль виграє внаслідок великого набору опцій.

9 місце: Chevrolet Aveo

Цю модель можна вибирати за типом кузова: хетчбек або седан. Двигуни у них слабенькі, і їх стали переводити на ГАЗ. Однак якість збірки непогана. Можна розглядати моделі до 2006 року, але є шанс отримати й рейсталінговий автомобіль.

8 місце: Hyundai Sonata

Це автомобіль бізнес-класу, правда корейський і кінця 90-х років. Якість збірки та салону набагато вище двох попередніх машин. Однак кульгає якість ЛКП, але це пов'язано з віком, а не з виробництвом.

7 місце: Daewoo Nubira

Ці машини рідко зустрічаються на українських дорогах, і варто розглядати рестайлінгове покоління - від 2000 року і вище. У такій машині підвищений рівень комфорту, а під капотом досить потужні движки, які дозволяють розганятися до 100 км/на годину за 10 секунд.

6 місце: Volkswagen Golf

Ідеальний варіант - навколоспортивна модель 1998 року. Автомобіль дійсно надійний і не вбивається. Однак варто враховувати, що в Україні є зовсім укочені варіанти - з пробігом під 1 млн км. Підбір такого автомобіля може бути клопітким, але воно того варте – можна знайти хороший екземпляр.

5 місце: Suzuki Swift

Маленька міська машинка початку 2000-х років припаде до смаку дуже багатьом. На ринку України їх багато і така машина стане відмінним вибором для першого автомобіля для міста. Для траси він не годиться - занадто малопотужні движки.

4 місце: Ford Mondeo або Ford Scorpio

Це автомобілі бізнес-класу середини та кінця 90-х. Оснащення всередині та під капотом питань не викликає. А ось знайти не вбитий екземпляр в Україні досить складно. Scorpio буде кращим вибором в плані матеріалів, але дорожче в обслуговуванні.

3 місце: Opel Vectra / Opel Omega 3

Обидва автомобілі відрізняються великим набором функцій і відносно сучасним дизайном. З мінусів - у машин у віці сильно гниють задні арки й обидві моделі мають високу витрату палива.

2 місце: Mitsubishi Carisma

Абсолютно надійний і невибагливий автомобіль в експлуатації. З плюсів - дизайн, надійність ходової, коробки та двигуна. Ці моделі з легкістю долали позначки по 500 000 км.

1 місце: Honda Civic / Honda Accord

Оптимальний бюджетний варіант, і вони вже 20 років залишається бажаними в автомобілістів. Accord подарує відчуття преміальності в салоні, а Civic підійде любителям спортивних автомобілів. В даному бюджеті можна розглядати машини від 1997 року випуску.

Який автомобіль можна купити в Україні до 3 тисяч доларів