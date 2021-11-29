RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Авіарейси "Air Ocean" з Дніпра до Львова заблокували

Автор: Артем Горовенко

Адміністрація міжнародного аеропорту "Дніпро" повідомила авіакомпанію "Air Ocean", що виконання рейсів Львів - Дніпро - Львів, запланованих з 10 грудня 2021 року, знаходиться під питанням.

Про це йдеться в листі адміністрації аеропорту, копію якого оприлюднило Дніпровське видання "Час".

Видання також зазначає, що 9 листопада 2021 року авіакомпанія отримала від ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ" офіційну згоду на виконання регулярних рейсів Львів - Дніпро - Львів двічі на тиждень.

Наступного дня авіакомпанією було відкрито продаж авіаквитків за цим напрямком. Але 18 листопада 2021 року компанія отримала офіційну відмову у виконанні запланованих рейсів

"У зв'язку з наявними технічними обмеженнями по експлуатації аеродрому "Дніпро" через проведення будівництва нового пасажирського термінала і злітно-посадкової смуги ... і ануляцію слотів", - йдеться в повідомленні.

18 листопада, 2021 року компанія звернулася до керівництва аеропорту в Дніпрі з приводу роз'яснень відмови, проте на цей час не отримала жодної відповіді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро