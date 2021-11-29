Авіарейси "Air Ocean" з Дніпра до Львова заблокували

Видання також зазначає, що 9 листопада 2021 року авіакомпанія отримала від ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ" офіційну згоду на виконання регулярних рейсів Львів - Дніпро - Львів двічі на тиждень.

Наступного дня авіакомпанією було відкрито продаж авіаквитків за цим напрямком. Але 18 листопада 2021 року компанія отримала офіційну відмову у виконанні запланованих рейсів

"У зв'язку з наявними технічними обмеженнями по експлуатації аеродрому "Дніпро" через проведення будівництва нового пасажирського термінала і злітно-посадкової смуги ... і ануляцію слотів", - йдеться в повідомленні.

18 листопада, 2021 року компанія звернулася до керівництва аеропорту в Дніпрі з приводу роз'яснень відмови, проте на цей час не отримала жодної відповіді.