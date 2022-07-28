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Серпень почнеться з спеки і гроз: синоптики оновили прогноз на останній місяць літа

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у серпні буде більш стабільна і суха. Місяць почнеться з грозових дощів, але потім встановиться тепла і комфортна погода в більшості областей.

Яка погода чекає українців у серпні - читайте в матеріалі нижче.

На серпень синоптики прогнозують суху і сонячну погоду з комфортною температурою повітря. Перша декада буде досить спекотна, а ближче до середини місяця встановиться помірне тепло. Дощі можливі тільки в перші дні місяця і в самому кінці літа.

"У період з 1 по 5 серпня очікується така погода: 1 серпня атмосферний фронт зумовить в більшості областей нестійку погоду з грозовими дощами, а ось 2-3 серпня місцями невеликі дощі пройдуть на заході та сході. Водночас 4-5 серпня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску", - такий прогноз дала заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для видання "Факти".

Вона додала, що ночами температура коливатиметься в межах +15 +20 градусів, на півдні та сході до +23 градусів. Вдень у більшості областей очікується + 28 +34 градуси, а ось у західній частині серпень почнеться з температури +20 + 26 градусів.

Карта погоди в Києві на серпень (wisemeteo.com)

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перші 10 днів серпня будуть спекотними. Середина місяця буде помірна тепла з комфортною температурою повітря.

А ось друга половина серпня принесе прохолодну погоду і велику кількість опадів. Останні дні місяця порадують сухою погодою і підвищенням температури.

До речі, раніше ми писали про те, що в Українському гідрометцентрі спрогнозували в серпні помірні опади та температуру вище норми.

А ще ми розповідали про те, що наприкінці липня Землю накриє магнітною бурею.

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