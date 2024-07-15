Аурика Ротару откровенно высказалась о заработках в период войны: "Ни одного корпоратива"

Что Аурика Ротару рассказала о своих финансах

Артистка не скрывает, что вместе с мужем в прошлом стала владелицей недвижимости, которую сейчас продолжает сдавать и иметь из этого прибыль. Кроме этого, она активно занимается концертной деятельностью, однако большинство мероприятий все же преследуют благотворительную цель.

"Сейчас я и дальше сдаю свою недвижимость в аренду. А вообще мы работаем с "Командой А", очень много благотворительных концертов. С начала полномасштабного вторжения мы дали более 200 концертов. Вместе с благотворительным фондом "Майбутнє України 2050" мы передали на фронт где-то 50 авто, две скорых, тепловизоры, дроны… Мы покупали все, что нужно было нашим ребятам", - сказала Аурика.

"Когда мы даем благотворительный концерт, то 100 процентов средств идет на помощь. То есть с "Командой А" мы ездим, нам оплачивают дорогу, гостиницу если нужно, нас кормят бесплатно", - добавила она.

Аурика Ротару с другими коллегами из "Команды А", с которыми дает благотворительные концерты (Фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Ротару объяснила, что во время сольных концертов часть средств идет на нужды артистов, часть - на благотворительность.

"А когда речь идет о сольных концертах, то, конечно, там есть балет, звукорежиссер, надо заплатить аренду зала, зарплату дать артистам нашим, кассирам - им тоже надо на что-то жить. То есть какой-то процент идет на помощь, а какой-то - исполнителям", - отметила она.

Напоследок сестра Софии Михайловны высказалась о громких гуляниях в период полномасштабной войны и призналась, получала ли заказы выступать на корпоративах.

"Ни одного не было корпоратива, потому что сейчас такое время. Никто не празднует масштабные корпоративы. Раньше были, но не сейчас. Я считаю, что не время так широко гулять или день рождения, или еще что-то… Я свой день рождения не праздновала. Мы посидели просто в семейном кругу, погуляли - все, весь день рождения", - заявила певица.

Аурика Ротару против масштабных гуляний в период полномасштабной войны (Фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Ротару подчеркнула, что грандиозные праздничные события, по ее мнению, следует устраивать уже после окончания полномасштабной войны.

"Когда в стране война, у меня даже настроения нет праздновать. Мне хотелось, конечно, всех пригласить, увидеть всех братьев, сестер, всю родню. Я считаю, что будем праздновать, когда закончится война. Тогда будем праздновать и дни рождения, и День победы, и все вместе", - произнесла звезда.