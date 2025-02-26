Атака "шахедов" на Киевщине: Остапчуки и актриса Светлицкая показали ужасные кадры разрушений

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская в Stories показала, что обломки "шахеда" попали в один из домов на территории элитного поселка, где они живут со своим сыном Тимом, которому скоро исполнится три месяца.

"Прилет по частному дому в нашем селе возле нас", - написала в своем блоге жена телеведущего.



Жена Остапчука показала фото последствий после прилета ударного дрона (скриншот)

Актриса Елена Светлицкая в своем Instagram также рассказала, что минувшая ночь была неспокойной и в Бучанском районе. Накануне она отвезла двоих дочерей к бабушке, но потом решила забрать их домой.

"Сегодня чувствую гордость за свою женскую интуицию. Благодарность за то, что что-то подсказало мне забрать детей от бабушки, за то, что они были со мной в эту ночь", - отметила она в Stories.



Елена Светлицкая показала фото пожара (скриншот)

"Шахед" упал возле соседнего дома нашей бабушки. Звук взрыва мы слышали даже у себя дома", - отметила она.



Светлицкая рассказала о ночной атаке (скриншот)

"Спасибо, что все мои родные живы", - написала она.



Светлицкая показала последствия ночной атаки дронов (скриншот)

"Третий год войны, а вопросы одни и те же. Только вот ощущения изменились - кажется, я не чувствую ни страха, ни боли, только бесконечное отчаяние и разочарование", - подытожила она.

Дроновая атака РФ

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 февраля 2025 года, с 19:00 25 февраля, противник атаковал Украину 177-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

В Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар. В этом же районе поврежден частный дом, гараж и автомобиль. Кроме того, пострадала 19-летняя девушка. Ее госпитализировали в местную больницу.