Астропрогноз на вторник. Почему это день кармы и как уберечься от "черной полосы"

Прогноз астропогоды на 25 марта

"Действует коридор затмений. Не тратьте энергию впустую, откажитесь от активной деятельности. Есть вероятность обманчиво переоценить собственные достижения. Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню. Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью взамен", - рассказала Соловьева.

"В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии. Прощайте тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами. Период способствует восстановлению справедливости. День мира и прощения, подчинения, долга и упорного труда. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту. Больше отдыхайте, соблюдайте пост", - также советует она.

Астролог отметила, что до восхода Солнца 25 марта по индуистскому календарю начнется Папамочани экадаши. Это - день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Полнолуния, во время индуистского месяца Чайтра (март-апрель по григорианскому стилю).

"История этого праздника связаны с понятием кармы. Закон кармы прост и неумолим: настоящее - это следствие прошлого и причина будущего. Если человек не доволен своим настоящим, он должен понимать, что такое положение является результатом его деятельности в прошлом, которое, однако, можно преодолеть правильными поступками", - пояснила Соловьева.

"Удовлетворенность своим положением - опасное состояние, если под его влиянием человек перестает совершенствоваться. Именно поэтому ведическая традиция учит для улучшения и гармонизации совершать аскезу. Слово "папамочаны" состоит из двух основ: "тато" - с хинди переводится как злодеяния, или грехи, а "мочан" - освобождать", - также рассказала она

И поэтому, заявила астролог, этот экадаши дарит освобождение от всех совершенных ранее грехов. Кроме того, пост побуждает человека воздерживаться от будущих возможных злодеяний. Считается, что соблюдение рекомендаций этого дня помогает стирать весь негатив прошлого, освободиться от чувства вины, воплотить в жизнь все желания и насладиться всеми благами этого мира.

"Это уникальный день в возможностях для качественного улучшения своей жизни, "локомотив", который можно поставить на рельсы белой полосы жизни - полосы удачи и счастья. В этот период рекомендуется больше времени посвятить самосознанию, гармонизации отношений и служению людям", - резюмировала астролог.

Вас может заинтересовать