Астропрогноз на понедельник. Что запрещено делать 24 марта и кому наконец-то повезет

Прогноз астропогоды на 24 марта

"Действует коридор затмений. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за ретроградности Меркурия (с 15 марта по 7 апреля) не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, покупку техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - рассказала Соловьева.

Кроме этого, в ретрограде до сих пор находится Венера. И поэтому в понедельник не следует переводить отношения на новый уровень и тратить деньги на ценные вещи.

"Не рекомендуются слишком активные действия и спешка, нельзя поддаваться грусти. Период выполнения обязанностей, а нарушение рекомендаций дня может привести к ухудшению здоровья. Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не за счет внешних проявлений, а за счет работы с подсознанием и интуицией", - отметила астролог.

"У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно. Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. Избегайте конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию. Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством", - также сказала она.

24 марта - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"В этот день Луна делает ингрессию в знак Водолея - нейтральный для себя. Это благоприятный период для тех, чья деятельность связана с изобретательством и рационализаторством, государственной и политической деятельностью, наукой и исследовательством, особенно в сферах техники и механики, радио и телевидения, электронной, авиационной и космической. А также для людей из мира искусства, в частности литературы и музыки, архитектуры и живописи. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром", - резюмировала Соловьева.

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