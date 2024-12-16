Астропрогноз на понедельник. Что запрещено делать и какие цвета притянут радость

Этот понедельник, 16 декабря, может оказаться очень интересным. Все дело в том, что Луна окажется в очень благоприятном положении.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что нужно сделать в этот понедельник и какие цвета принесут успех.

Прогноз астропогоды на 16 декабря

На понедельник не стоит планировать важные дела и серьезные решения, советует Соловьева. Кроме этого, Меркурий, который стал директным, все еще находится в теневом периоде. А потому новые начинания стоит отложить. А еще не стоит назначать на 16 декабря дела, которые связаны с ремонтом, путешествиями, командировками.

Также астролог советует отказаться от лишних нагрузок. К тому же стоит учесть ретроградность Марса.

До 16:36, как отметила Соловьева, будет продолжаться стрессовый период. Поэтому учтите следующие советы:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

нельзя поддаваться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик

старайтесь завершить все дела

не берите в долг.

Гороскоп на 16 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

16 декабря - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"В понедельник Луна будет в знаке Рака - самом благоприятном для себя положении. Этот период станет удачным для тех, чья деятельность связана с психологией и социологией, с античностью и антикварными вещами, музыкой, поэзией, репродуктивным искусством, театральной и оперной сценой, кино и эстрадой", - отметила астролог.

Для того чтобы сбалансировать энергию Луны, носите вещи белого цвета, серебро, можно употреблять молочные продукты и, если есть возможность, отдыхом у водоема.