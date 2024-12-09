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Астропрогноз на сегодня. Как начать в понедельник новую жизнь и что запрещено делать

Понедельник 09 декабря 2024 08:24
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Астропрогноз на сегодня. Как начать в понедельник новую жизнь и что запрещено делать Что нужно сделать в этот понедельник (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астрологический прогноз на понедельник, 9 декабря, рекомендует отказаться от определенных дел, ведь они могут принести разочарование. Вместо этого следует уделить внимание гармонизации отношений.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила главные советы на день.

Прогноз астропогоды на 9 декабря

Этот понедельник не подходит для новых и важных дел. Также следует отказаться от изменений прически и различных процедур.

Соловьева напомнила о ретроградности Меркурия и Марса. Поэтому 9 декабря не стоит выяснять отношения, начинать что-то новое, принимать решения касательно больших трат.

"Энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к негативным последствиям", - советует астролог.

"Не проявляйте плохие эмоции. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи в положительные качества, завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом", - добавила она.

Наступает день справедливости, преданности, честности, верности обязанностям. А потому помогайте тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, этот период прекрасно подойдет для гармонизации отношений с окружающими. Уделите внимание семье и детям.

Таро-гороскоп в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 9 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

9 декабря - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную переменчивость.

"Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать. И в этот понедельник, с 10:47 до 15:38, Луна будет без курса, поэтому в это время лучше не назначать дела, связанные со сферами ответственности ночного светила", - объяснила Соловьева.

А уже после 15:39 Луна будет в Овне. Этот период благоприятен для тех, чья деятельность связана с политикой, спортом, а также с миром науки и техники, педагогики и методологии, предпринимательством.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - резюмировала астролог.

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