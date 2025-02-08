Астропрогноз на 8 февраля. Что нужно сделать в этот день, чтобы улучшить жизнь

Прогноз астропогоды на 8 февраля

"До 12:04 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. А на период после 12:04 стоит планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок", - рассказала Соловьева.

"Сутки после 12:04 - один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью. Все дела требуют максимального осознания, собранности и тщательности", - добавила она.

В этот день необходима повышенная осторожность, доводите все начатое до логического завершения. Астролог советует браться за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до конца.

"Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим. День можно посвятить имущественным делам, деньгам, помощи другим. Мужчины должны сделать подарки женщинам", - отметила Соловьева.

Кроме этого, 8 февраля - начало Джая (Бхаими) экадаши. Это, рассказала астролог, день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Новолуния, во время индуистского месяца Магха (январь-февраль по григорианскому стилю). Считается, что соблюдение рекомендаций этого дня облегчает тяжелое бремя материального существования.

"Этот период несет в себе идею любовного служения, полностью противоположную идее сексуального удовлетворения. Правила и ограничения существуют для того, чтобы привлечь человека к чистой деятельности. А это - осознанность вечности духовного блаженства и временности материальных наслаждений, умение видеть смысл и ценность в служении всему живому (людям, животным, растениям) и силам природы", - пояснила Соловьева.



Гороскоп на 8 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

Из-за общего фона суток не следует планировать новые дела и важные решения.

К тому же 8 февраля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

Соловьева напомнила, что Сатурн может устроить испытания. А те, кто достойно перенесет все проверки на прочность, получат щедрую награду.

"Сбалансировать действие Сатурна можно правдивыми поступками, заботой о других, трудолюбием. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала астролог.