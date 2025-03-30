Астропрогноз на 30 марта: что запрещено делать и какие цвета уберегут от негатива

Прогноз астропогоды на 30 марта

"Еще действует коридор затмений. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних путешествий", - напомнила астролог.

"Период познания сокровенного, самоанализа, медитации, освобождения от страхов. Избегайте конфликтов и вспышек эмоций. Можно продолжать планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы. В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезна, а какая - нет", - добавила она.

Соловьева советует быть щедрыми, можно делать подарки и заниматься благотворительностью. Можно давать деньги в долг.

"Символическим управителем 30 марта является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Усилить солнечную энергию можно оранжевым, золотистым, желтым цветами", - отметила эксперт.

Кроме этого, 30 марта, с 10:35 до 12:09 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна.

"В Овне этот градус дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - предупредила астролог.

Также не следует забывать о ретроградности Меркурия и Венеры. Важные переговоры, новые сделки и финансовые дела лучше перенести на другой период.

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