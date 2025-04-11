RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Астропрогноз на 11 апреля: что нам принесет день опасных градусов и кармических долгов

Главные правила дня (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

11 апреля нас ждут проверки на прочность, а еще - шанс расправиться с кармическими долгами. Впрочем, не следует забывать и о разрушительных градусах.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на день и дала важные советы.

Прогноз астропогоды на 11 апреля

"День благоприятствует тем, кто находится в затруднительном положении. Помогайте окружающим, проявляйте благородство и достоинство. Больше прислушивайтесь к интуиции, отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей", - рассказала Соловьева.

До 18:25 астролог советует учесть следующие советы:

  • не рекомендуется голодать
  • энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов
  • если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы.
  • пассивность неблагоприятна
  • день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга
  • полезна групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией
  • активируются процессы омоложения организма.

11 апреля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Речь идет о финансовых делах, новых знакомствах, бизнесе, обновлении собственного имиджа и дизайна квартиры, новых косметологических, пластических и хирургических процедурах, злоупотреблении незнакомой пищей.

"С 18:44, 11 апреля, до 19:12, 12 апреля, Солнце будет в разрушительном градусе Овна. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки. В Овне этот градус дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, убытки, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - предупредила астролог.

"Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальной ситуации. Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Солнца", - резюмировала она.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопАстрология