Астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт

Вченим вдалося виявити феномен, що зможе перевернути уявлення про темну матерію у Всесвіті. Мова йде про те, що в деяких галактиках концентрація темної матерії вище, ніж вважається.

До такого висновку прийшли фахівці з Національного інституту астрофізики в Італії. Звіт про відкриття опублікували в науковому журналі Science.

Відкриття про різницю в концентрації темної матерії вказують або на невідомі властивості невидимої речовини, або ж на те, що в наших знаннях про космос є величезні прогалини.

А допоміг зробити таке відкриття телескоп "Hubble". За допомогою нього вчені знайшли "гравітаційні лінзи". Цей феномен виникає, коли якийсь масивний об'єкт міняє траєкторію руху світла. Темна матерія теж здатна створювати гравітаційні лінзи, спотворюючи зображення фонових галактик.

Фахівці кажуть, що чим більше зображення, тим більше маса, що його створює. Завдяки цьому вчені можуть створити детальні карти з розподілом темної матерії.

Коли вчені вивчили 11 галактичних скупчень, вони помітили, що щось створює маленькі лінзуючі ефекти, і вони не помітні в масштабах всього скупчення.

Відкриття говорить про існування більшої кількості темної матерії, ніж прогнозувалося найкращими математичними моделями.

Раніше ми писали, що астрономи виявили ознаки життя на Венері. Це відкриття змінює все.