Астроном дал советы украинцам, которые хотят сфотографировать "поцелуй" Юпитера и Венера

1 и 2 марта ночью на небе будут соединяться две планеты Юпитер и Венера. Для того чтобы увидеть так называемый "поцелуй", не нужно иметь специального оборудования. Наблюдать соединение можно невооруженным глазом из любой точки планеты.
А как сделать удачное фото уникального космического явления, рассказал астроном Владимир Кажанов на своей странице в Facebook.
Если есть телескоп или другой оптический прибор, вы можете увидеть спутники Юпитера. Они выглядят как полосы облаков на планете.
В течение двух ночей 1 и 2 марта на звездном небе можно наблюдать соединения Юпитера и Венеры, которые несколько недель постепенно приближались друг к другу.
Однако на самом деле это оптическое явление, ведь планеты никуда не двигаются и остаются на своих орбитах. Благодаря орбитальным схемам Земли, Юпитера и Венеры подобные соединения происходят примерно раз в год.
Чтобы различить две планеты, обращайте внимание на яркость. Юпитер будет сиять вдвое ярче звезды Сириус, а Венера - в шесть раз ярче Юпитера.
Если есть бинокль, обязательно воспользуйтесь, ведь у него можно будет рассмотреть даже три крупнейших спутника Юпитера: Ио, Ганимед и Калисто.
А вот, как выглядит сам поцелуй через телескоп:
Раньше мы рассказывали об уникальном космическом явлении парад планет. Смотрите, как это выглядит, если пропустили.
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