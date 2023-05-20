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Астрологи определили самые ревнивые знаки Зодиака: взрывная четверка

Какие знаки Зодиака очень ревнивы (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о четырех знаках Зодиака, которых астрологи признали самыми большими ревнивцами среди других представителей зодиакального круга.

Об этом пишет Telegram Гороскоп і мотивація.

Взрывной Скорпион

Он - один из самых доминантных знаков, и не терпит, чтобы его вторая половинка даже просто появлялась в мыслях противоположного пола.

Не дай бог вы улыбнетесь незнакомому человеку - и даже знакомому. Гнев Скорпиона снесет вас. Будьте очень осторожны.

Огненный Овен

Этот знак сначала делает, а потом уже думает. Нередко именно Овны проверяют социальные сети своих вторых половинок и стремятся контролировать партнера.

Главное, не заставлять Овна ревновать всерьез - его гнев не поддается управлению, поскольку знак находится под влиянием Марса - воинственной планеты. При этом Овен очень отходчив, если вы докажете, что повода ревновать у него нет, он будет извиняться так, как никто не умеет.

Упрямый Телец

Несмотря на свой спокойный нрав, Телец тоже в этом рейтинге. Поэтому не стоит давать ему повод для ревности.

Телец может долго ждать, выяснять, правильно ли он все понял, и если его догадки подтвердятся, ждите самой страшной психологической грозы в своей жизни.

Гордый Лев

Эти знаки Зодиака всегда хотят быть на высоте, поэтому выбирают самых красивых партнеров. Однако сами же от этого страдают - постоянная ревность может свести Льва с ума.

Ссора с Львом на почве его подозрений вас в неверности всегда заканчивается грандиозным скандалом. Лев практически никогда не прощает - он просто вычеркнет вас из своей жизни, устроив эмоциональный ураган напоследок.

Раньше мы писали о знаках Зодиака, которые разбогатеют уже совсем скоро.

Также читайте, какие знаки Зодиака считаются страстными среди мужчин.

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