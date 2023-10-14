Астролог рассказала, что делать знакам Зодиака, чтобы у них были деньги

В Астрологии есть важный пункт компенсаторика - это действия, которые нужны человеку, чтобы прорабатывать свои негативные моменты. В данном случае мы рассматриваем, что необходимо сделать для открытия денежного потока.

Астролог Ольга Маслова для РБК-Украина (проект Styler) рассказала, как определить, в каком знаке находится наш второй дом, отвечающий за денежный поток с помощью своей натальной карты.

Инструкция пользования натальной картой

Чтобы понять, какой знак вашего второго дома, нужно для начала открыть свою натальную карту. По словам Ольги, это можно делать на любом онлайн сервисе и посмотреть, в каком знаке ваш второй дом.

Астролог отмечает, что в натальной карте второе здание обозначается знаком II.

Что делать знакам Зодиака для привлечения денег

Что нужно делать знакам Зодиака для притягивания денег (фото: Freepik)

Овен

Занимаем активную позицию в жизни. Отстаивать всегда свои желания и границы. Обязательно заниматься спортом.

Телец

Украшаем себя, свой дом и рабочее пространство. Обязательно собираем для себя подушку безопасности.

Близнецы

Заводим знакомства, дружим. Много общаемся, активно ведем социальные сети.

Рак

Беспокоимся, заботимся, изучаем историю своей семьи.

Лев

Проявляем щедрость, дарим подарки, изучаем актерское мастерство.

Дева

Делаем вокруг себя уютную атмосферу на работе и дома. Заботимся о домашних животных. Ведем здоровый образ жизни.

Весы

Интересуемся модой и культурой. Ходим в театры, музеи, выставки.

Скорпион

Изучаем психологию, эзотерику, учимся делегировать.

Стрелец

Обучаем, воспитываем, раздаем советы, делимся знаниями.

Козерог

Изучаем темы о бизнесе и продвижении. Учимся управлять. Выполняем свои обещания.

Водолей

Изучаем астрологию, нумерологию. Ведем социальные сети, строим долгосрочные планы.

Рыбы

Медитируем, визуализируем, занимаемся благотворительностью, заботимся о природе.

Ольга отмечает, что тот, кто хочет знать ответ, получает подсказки от вселенной, возможно, даже случайные.