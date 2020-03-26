Астролог розповів, що чекає Україну в 2020 році: ще одна політична криза

Астролог Олександр Образцов передбачив, які події відбудуться в Україні в 2020 році, як пандемія коронавірусу COVID-19 змінить світ і коли ми повернемося до нормального життя.

Образцов каже, що зараз на небосхилі надзвичайна ситуація. Планети Юпітер і Марс підійшли близько одна до одної.

"У кінці місяця або на початку наступного, скоріше за все, буде введений надзвичайний стан. Силові міністри отримають додаткову владу", - розповів астролог у програмі "Ранок з Україною".

У квітні суспільство буде максимально вороже налаштоване. Це найважчий період для країни. Складна економічна ситуація та можливий сплеск злочинності. Але вже в травні зірки прогнозують покращення. 22 травня відбудеться парад планет. А отже, розпочнеться сприятливий період.

"Можливо, у світі нарешті винайдуть вакцину від коронавірусу або відбудеться послаблення заходів, зв’язаних з ним", - говорить Образцов.

Найімовірніше, всі підприємства повернуться до роботи, всі заборони знімуть та відкриють кордон. Саме у травні-червні Україні треба скористатися шансом знайти власний шлях вирішення проблем.

В астрологічній мапі нашої країни важливу роль відіграє Венера. Вона відповідає за творчий потенціал, тож астролог каже, що Україні слід розвиватись у творчій сфері, бути більш креативними в економіці та політиці. Астрологічна карта України дуже відрізняється від інших країн - у нас емоції беруть гору над логікою. І нам потрібен власний план. Усе, що працює в інших, українцям просто не підходить.

Венера також прихильна до медичної сфери. Тож, можливо, Україні слід спробувати свої сили у створенні вакцини чи власних препаратів. Зірки тут пророкують успіх. Від того, що ми зробимо в травні, залежить і ситуація далі.

"21 червня на нас чекає сонячне затемнення. У цей час буде особлива криза політичної влади. Можливо, цією кризою намагатимуться скористатися вороги України", - застеріг астролог в ефірі каналу "Україна".

Спекотний у політиці серпень змінить спокійний вересень. Саме на початку вересня ми маємо оговтатися від коронавірусу. Але світ зміниться повністю: на перший план вийдуть нові людські якості, такі як здатність навчатися, пристосовуватися, використовувати нове.

Осінь буде більш-менш спокійною. Але на Україну чекає ще одна політична криза в листопаді. Утім, ми її здолаємо. Тож не варто панікувати, потрібно вирішувати всі проблеми, які на нас чекають, резюмував астролог.

Нагадаємо, що нещодавно було знайдене пророцтво Ванги про коронавірус і вакцину від COVID-19.