Астролог объяснила, что такое Селена и насколько положительно она повлияет на каждый знак Зодиака

Что такое Селена, куда она переходит и зачем нам это знать

Селена - это возможности, это зеленый свет. Когда Селена меняет свое положение - она дает возможности.

"Но давайте адекватно к этому подходить - возможности дают тем, кто готов их брать и замечать. Если вы просто будете ждать, что что-то там с неба свалится - так не работает", - подмечает Анастасия.

13 ноября Селена меняет свое положение и будет находиться там до 13 июня 2024 года. Это значит, что у вас есть крутая возможность перейти на новый уровень в той сфере, где сейчас ваша Селена, но об этом немного позже.

Что главное понимать, Селена - это возможности, не магия, поэтому, не ждите, пожалуйста, чудес, если для этих чудес вы не строите дорогу.

Астролог говорит, что это фиктивная планета - ее называют Белой луной. Она активирует кармические программы, но только положительные.

Ничего белая луна отрицательного не несет. Напротив, Селена дает что-то такое, чего мы заслуживаем, что может произойти в вашей жизни, если вы будете двигаться именно по этому пути.

Аспект работает тогда, когда вы над этим работаете, а вот толку с зеленого света, если вы стоите на месте не будет, понимаете?

Селену сравнивают с ангелами охранниками, потому что она оберегает ту сферу, где сейчас находится. Также Селена указывает нам путь туда, куда мы должны идти, на что следует обращать внимание именно сейчас.

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Сразу следует сказать, что смотреть прогноз нужно и по солнечному знаку и по асценденту.

"Например, я Овен, а по асценденту, я Рак - я смотрю и тот и другой знак", - Анастасия приводит пример.

Если вы Скорпион по солнечному гороскопу и асценденту - смотрите только прогноз для Скорпиона.

А вот как рассчитать свой асцендент, можно посмотреть на странице астролога или рассчитать в онлайн режиме самостоятельно.

Овен - сфера финансов, работы, самооценки

- сфера финансов, работы, самооценки Телец - внешность, стиль, личный статус

- внешность, стиль, личный статус Близнецы - духовность, религия, самопознание, поездки

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Анастасия призывает делать выводы из полученной информации и идти дальше с ней.