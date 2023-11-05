Астролог объяснила, как правильно создавать карту желаний, чтобы они сбывались

Что такое карта желаний

Карта желаний - это специальный визуальный инструмент, который можно назвать руководством к вашим целям, желаниям и мечтам на ближайшее будущее.

Эта карта заряжена энергией человека, который его создает и энергией силы желаний владельца карты. Это не магия, это структурированность истинных желаний и мотивация для их осуществления.

Как правильно создавать собственную карту желаний

Ольга говорит, что для начала нужно остановиться и продумать, что сейчас важно. Сделать карту нужно в таком формате, чтобы вам было удобно. Это может быть в блокноте, на листе А4. А также можно купить большую рамку для фото и на белом фоне наклеить все визуализации своих желаний.

Как правильно создать карту желаний (фото: Freepik)

Пошаговая инструкция по созданию карты желаний

Первое и самое важное правило: на середину выбранной базы клеим свое фото, но такое где вы себе очень нравитесь. Карту лучше делать по каждой сфере отдельно:

богатство

слава

любовь

семья

здоровье

творчество

знание

карьера

путешествия

Добавляем на карту такие желания, которые вы действительно можете выполнить в будущем. Важно рассчитать свои силы четко и быть честным с собой.

Второе и не менее важное правило: на карту нужно прикрепить фото чего-то, что вы сможете очень быстро приобрести в течение 3-х дней. Например, чашку с кофе или духами. Если вы будете покупать технику в ближайшее время, приклейте фото именно ее.

Третье правило: нужно очень четко прописать планы на целый год. Что вы хотите, чтобы происходило каждый месяц. Пишем в настоящем времени. Например, “Я пью кофе в Риме, смотрю на Колизей. Здесь очень хорошо и вкусно пахнет едой”, или "Я лежу на пляже на Кипре и наслаждаюсь звуком волн", "Я катаюсь верхом на коне и чувствую всю сложность и кайф от процесса".

Как правильно создать карту желаний (фото: Freepik)

"Смотрите на нее, притягивайте к себе эти события. У меня уже 4 карты было. Помню один из классных моментов, когда сбылось мое желание. Был карантин и я занималась онлайн йогой. В одну секунду поднимаю глаза и смотрю, что вот мое желание.Я к карте добавила фото девушки, которая занимается йогой и о нем забыла, но все сработало наилучшим образом для меня", - поделилась собственным опытом Ольга.

Астролог отметила, что лично у нее так было много раз, когда исполнялись желания. И главное, что все происходит в свое время, когда вы готовы, не забывайте об этом.