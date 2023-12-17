Астролог объяснила, чего ожидать от Ретроградного Меркурия 2023-2024

Что это за планета, и почему людей пугает, когда она ретроградная

Каждая планета ответственна за какую-то часть нашей жизни и в принципе за нас. События, тело, органы, эмоции, ситуации и т.д. Именно Меркурий ответственен за наше мышление, за наши мысли, за наш язык, за документы, поездки, за технику, автомобили, договоренности, любые подписания.

Что значит, когда он ретроградный:

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Планета в директном движении - это планета, которая "двигается вперед".

планета в ретроградном движении - это планета, которая условно "двигается назад".

когда планета в директном положении - ее энергии идут вперед. То есть максимально благоприятные условия для ваших действий.

когда планета в ретроградном положении - энергии уходят обратно, все замедляется.

"Мы сейчас говорим о Меркурии, поэтому представьте, что все то, что мы написали с вами выше - замедляется, начинает тупить, "лагать", ломаться. Это касается и нас. Меркурий, который овечает за наше мышление - начинает влиять на наши мысли, в разговоре мы начинаем немного "глючить", как и вся техника", - пишет астролог.

Анастасия отметила, что как можно увидеть, начинается у нас Ретроградный Меркурий с новостей о Киевстаре. И именно этот Меркурий даст много сбоев в технике, это могут быть телефоны, автомобили, банки, связь, банкоматы и т.д. Он немного отличается от других периодов ретроградного Меркурия.

"С 13.12 договариваться о чем-то важном, подписывать документы, расписываться – очень и очень не рекомендую", - говорит Анастасия.

Ретроградный Меркурий 2023-2024 (фото: Freepik)

Что именно не рекомендуется делать в этот период:

не покупаем/заказываем авто

не подписываем документы, особенно если это что-то новое в вашей жизни

не покупаем технику любую

не покупаем недвижимость в этот период, особенно, если это ипотека или кредит не берем кредиты

не ведем важные переговоры до 10.01.2024, потому что может быть какая-то неудача. То, о чем договорились - будет переписываться

знакомства в это время - не очень продуктивны. Прислушайтесь к себе, но если заводить отношения в этот период, то после 10.01 - вы можете резко передумать, или ваш партнер. Очень часто бывает так, что когда в ретроградный период люди входят в отношения - то позже мнение об этом человеке меняется и ты понимаешь, что все было какой-то иллюзией. Так что осторожно с новыми знакомствами, равно и с деловыми отношениями.

"Если вы покупаете технику в этот период, то никакого негатива эта техника вам не принесет, никаких порчей, сглаз, проклятий, венца безбрачия и прочих невзгод. В этот период все ломается, и техника, которая будет покупаться в этот период - также может ломаться, но не только в этот период, а и после. Так что, дорогие вещи, лучше покупать после 10.01", - объясняет астролог.

Поездки в этот период. Смотрите, я всегда советую покупать билеты раньше, прокладывать маршрут и договариваться за отели - все делать раньше. поэтому смотрите по себе.

Свадьба. Вы можете делать свадьбу, предложение или еще что-нибудь, но не оформлять официальный брак.

"После Ретроградного Меркурия мы часто перерабатываем те вещи, которые натворили в момент. Этот период идеален для того, чтобы заниматься переработкой. То есть что-то переделывать, переписывать, пересдавать и т.д.", - отметила Анастасия.

Ретроградный Меркурий и бывшие

"Каждый раз, когда мы говорим о Ретроградном Меркурии или Венере и я говорю о прежних - вы очень часто забываете, что вы тоже чья-то прежняя и тоже можете скучать, поэтому не ведитесь на это состояние. Ну, а если бывшие пишут в этот период - то это нормально. Если бывшие не пишут - это тоже норма. Пожалуйста, без паники", - обращается к аудитории Анастасия.

Астролог советует в этот период ничего всерьез не воспринимать. Особенно новости, поскольку все переигрывается.

Также что-то делать в резких порывах - лучше не надо. Мы в этот период мыслим не как всегда, у нас "лагает" немного система и это абсолютно нормально, у нас тоже иногда сбои бывают

Анастасия отметила, что как раз и есть время для наших плановых сбоев и перезагрузки системы. Поэтому советует отложить какие-то очень важные вещи, потому что мы входим в период "турбулентности", лучше сидеть и не делать резких движений, потому что можно упасть.