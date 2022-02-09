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Астролог назвала 4 знаки Зодіаку, які зустрінуть любов в лютому: не пропустіть свою долю!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2022 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку ймовірність доленосної зустрічі зі своєю любов'ю і побудови міцних і надійних відносин.

Амурним прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

Телець

Для самотніх Тельців в лютому настане надзвичайно сприятливий період в плані створення нових відносин з далекосяжними перспективами. Однак прихильники службових романів повинні бути обережні через погані наслідки для репутації.

Діва

Самотні представники знака зможуть познайомитися з цікавою людиною, близькою по духу і пристрастям. Життя сімейних дів також не буде затьмарене ніякими неприємностями.

Скорпіон

Самотнім Скорпіонам зірки радять озирнутися навколо - в цей період для них є великі шанси зустріти свою долю. Вулиця, транспорт або випадкові знайомства в гостях - місце зустрічі буде найнесподіванішим.

Риби

У 20-х числах місяця у самотніх Риб з'явиться шанс оновити романтичні відносини, тому бажано постаратися не упустити його. У сімейних представників водного знака все буде складатися рівно і без проблем.

Раніше астролог також дала повний прогноз для кожного знака Зодіаку на лютий 2022.

Також ми писали про негативні риси кожного знака Зодіаку, які заважають їм знайти любов.

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Гороскоп