Астролог назвав головних щасливчиків березня: життя ніколи не буде колишнім

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку фантастичне везіння, яке звалиться на них з неба вже на початку березня. Відомий астролог Павло Глоба виділив чотири представника зодіакального кола, яких щедро обдарує Всесвіт вже на початку весни 2020 року.

Телець

Березень принесе Тельцям успіх, спокій і радісні вісті. При цьому для отримання подарунків долі Тельцю не потрібно буде нічого робити, впевнений Глоба. Ви завжди будете в потрібний час у потрібному місці, насолоджуйтеся прихильністю зірок. В коханні у Тельців - період гармонії та взаємності, що позитивно позначиться на настрої і здоров'ї знака.

Скорпіон

Щоб досягти успіху в березні 2020, Скорпіонам доведеться проявити всю свою хватку, діловитість і вміння вести переговори. У роботі ви вступите в чесну боротьбу, в якій отримаєте перемогу. В особистому житті спокій буде змінюватися бурхливою пристрастю, а пари зі стажем гідно витримають розбіжності. Астролог вважає, що березень не є небезпечним з точки зору розставання. Якщо і доведеться приймати рішення - вони будуть зроблені обопільно.

Стрілець

Стрілець в березні буде встигати скрізь і завжди, завдяки ретельному плануванню. Зірки будуть протегувати паперовим справам, астролог радить використовувати цей час ефективно. Сімейним Стрільцям у березні пощастить насолоджуватися гармонією, а одиноких знаків чекає безліч нових знайомств. Не відмовляйтеся від запрошень, велика ймовірність зустрічі своєї долі.

Водолій

Початок весни принесе водоліям довгоочікуваний спокій. Всі сфери життя будуть налагоджуватися, а почуття гумору знака допоможе ставитися до прикрих помилок і дрібниць з часткою іронії. Професійна діяльність вийде на передній план, відкривши нові горизонти в досягненні цілей. Місяць дуже вдалий для фінансових вкладень, зміни іміджу, звернення в салон краси. Вдалими будуть поїздки, подорожі, прогулянки вихідного дня.