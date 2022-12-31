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Аспирин, грейпфрутовый сок, краски: врачи рассказали о неочевидных вещах, которые способны угробить вашу печень

Фото: Некоторые продукты убивают вашу печень (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Алкоголь очень сильно действует на печень и убивает ее. Этот факт совершенно ни для кого не секрет. Но есть еще вещи, которые влияют на работу этого органа.

Об этих неблагоприятных факторах рассказали врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Какие факторы влияют на работу печени?

Вирусные гепатиты. Прививка, скрининг, своевременная терапия – медицина уже придумала, что с этим делать. Не пренебрегайте.

Лишний жир в организме –это лишний жир в печени. Глобально это тоже может произвести к циррозу.

Медикаменты! Абсолютно любой препарат может вызвать повреждение печени различной тяжести. Соответственно, комбинировать алкоголь с медикаментами – это всегда плохая идея. Для одних групп этот риск доказан (например, антибиотики), другие комбинации могут стать неприятной неожиданностью для вашего организма. Поэтому лекарство принимаем исключительно по показаниям и по назначению врача.

Грейпфрутовый сок – плохой напиток для запивания таблеток. Он забирает на себя активность обезвреживающих ферментов и токсическое воздействие лекарства возрастает. Помимо воздействия на печень, это приводит к непредсказуемым терапевтическим эффектам и завышению фактической дозы.

Лесные грибы в некоторых странах их сбор запрещен из-за токсического влияния на печень.

Обувные краски, лаки и подобные субстанции, их производство, пестициды, полютанты, бытовая химия. Работать с ними нужно в хорошо проветриваемых помещениях, пользуясь соответствующим респиратором, без присутствия детей. Банальное "вдыхание краски" может закончиться неотложной трансплантацией печени.

Аспирин - противопоказан детям до 12 лет, единственное исключение – синдром Кавасаки. Механизм не установлен, и ацетилсалициловая кислота, особенно на фоне респираторных вирусных заболеваний, вызывает острый жировой гепатоз.

Напомним, ученые ранее сообщили, что происходит с вами после маленькой дозы алкоголя.

Раньше мы писали о связи между раком и алкоголем, о которой многие не знают.

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