Аспирин, грейпфрутовый сок, краски: врачи рассказали о неочевидных вещах, которые способны угробить вашу печень

Какие факторы влияют на работу печени?

Вирусные гепатиты. Прививка, скрининг, своевременная терапия – медицина уже придумала, что с этим делать. Не пренебрегайте.



Лишний жир в организме –это лишний жир в печени. Глобально это тоже может произвести к циррозу.

Медикаменты! Абсолютно любой препарат может вызвать повреждение печени различной тяжести. Соответственно, комбинировать алкоголь с медикаментами – это всегда плохая идея. Для одних групп этот риск доказан (например, антибиотики), другие комбинации могут стать неприятной неожиданностью для вашего организма. Поэтому лекарство принимаем исключительно по показаниям и по назначению врача.

Грейпфрутовый сок – плохой напиток для запивания таблеток. Он забирает на себя активность обезвреживающих ферментов и токсическое воздействие лекарства возрастает. Помимо воздействия на печень, это приводит к непредсказуемым терапевтическим эффектам и завышению фактической дозы.

Лесные грибы в некоторых странах их сбор запрещен из-за токсического влияния на печень.

Обувные краски, лаки и подобные субстанции, их производство, пестициды, полютанты, бытовая химия. Работать с ними нужно в хорошо проветриваемых помещениях, пользуясь соответствующим респиратором, без присутствия детей. Банальное "вдыхание краски" может закончиться неотложной трансплантацией печени.



Аспирин - противопоказан детям до 12 лет, единственное исключение – синдром Кавасаки. Механизм не установлен, и ацетилсалициловая кислота, особенно на фоне респираторных вирусных заболеваний, вызывает острый жировой гепатоз.