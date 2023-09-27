Артур Смольянинов разнес Путина и россиян: "Можем повторить? А Mercedes не хотите повторить?!"

Уехавший из России актер Артур Смольянинов считает, что в России все держится на мифе о "великой победе", а самой глубокой проблемой является "романтизация советской действительности".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "9 роты" YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

Что думает российский актер

По словам артиста, мобилизация в России стала последней каплей выезжать из страны для многих людей.

"Это уже работает на подсознательном уровне, я даже себя ловлю на том, что я включил после 24 февраля телевизор и понял, что может же быть и другая точка зрения", - сказал актер.

Также Артур сказал, что в РФ "все держится на мифе о великой победе".

"То есть из массового сознания каждый день вырезалось вот это, всем прививали мысль не о войне, а о победе", - считает Смольянинов.

Актер шокирован, что в России осталась романтизация войны, вспомнив фильм "Девятая рота" и ужасы, которые там показывались.

По его словам, у президента РФ есть все, но ему зачем-то понадобилась "священная война", а Россия стала монстром.

"Чтобы предки содрогнулись, и как пошли бы за нами! Потом что людей "насиловали" много лет, сменили царя одного на другого", - провел метафору актер.

Говоря о романтизации войны и победы, артист произнес цитату.

"Что вы можете повторить? А Мерседес вы не хотите повторить, парад на Красной площади, вы и так его повторяете" - сказал он.

Что известно об Артуре Смольянинове

Смольянинов - российский актер театра и кино. Стал известен благодаря ролям в таких лентах, как "Штрафбат", "9 рота", "Елки", "Белая гвардия", "Жара" и другие.

Смольянинов выступил против вторжения России в Украину еще в 2022 году. В октябре на актера было заведено административное дело о "дискредитации" российской армии. Он уехал из России в Латвию.