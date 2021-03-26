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"Артемсіль" відкриває унікальний туристичний маршрут у соляні шахти

Автор: Styler

Державне соледобувне підприємство "Артемсіль" відкриває туристичний маршрут "Таємниці підземного соляного світу". Всі бажаючі можуть потрапити на екскурсії вже з квітня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Наше підприємство володіє величезним туристичним потенціалом, який абсолютно не використовувався. З квітня цього року для відвідування будуть відкриті історичні підземні локації. Ці унікальні місця не були доступні відвідувачам раніше. Ми на цьому не зупиняємося і в 2021 році плануємо почати роботу ще одного туристичного маршруту з демонстрацією в соляній шахті світлового і звукового шоу. Таким чином, природні багатства нашого краю тепер зможуть побачити всі охочі", - зазначає керівник ДП "Артемсіль" Вікторія Луценко.

Пішохідний маршрут підземними соляними галереями буде працювати на руднику №1 ДП "Артемсіль". Цей рудник (колишня назва - "Брянцевская копальня", - ред.) є найстарішою соляною шахтою Донбасу. І саме тут з 1881 року розпочалася історія підприємства.

Під час підземної прогулянки відвідувачі дізнаються історію солевидобутку, побачать лабіринт підземних коридорів, повний незабутніх історій.

Також туристи ознайомляться з раритетними шахтарськими інструментами та обладнанням, а також з методами видобутку і транспортування солі, які використовувалися раніше.

Знайомство з історичним минулим буде проходити на глибині 200 метрів під землею і триватиме близько двох годин.

За цей час туристи у супроводі професійного екскурсовода пройдуть майже півкілометровий шлях, роблячи зупинки в найцікавіших місцях шахти. Таких як: музей солевидобутку з цінними експонатами; оригінальні фотозони; зони зі світловими ефектами; багатотонна соляна брила-трибуна; прозорі монокристали; соляні барельєфи й скульптури.

Родзинкою маршруту є церковний музей. Побудований в кінці минулого століття, спочатку він являв собою невелику каплицю Святого Вознесіння, в якій молилися шахтарі-соляники перед робочою зміною і після неї. Потім протягом майже 80 років приміщення було у повному запустінні. Згодом храм було відновлено і зараз буде відкрито для відвідувачів.

Враховуючи відмінні акустичні можливості шахтних галерей, тут можна буде насолодитися виконанням музичних творів у запису і хоровим співом.

Крім того, влітку цього року планується початок роботи другого екскурсійного маршруту. Фахівці підприємства вже на етапі завершення робіт з монтажу та налагодження обладнання на глибині 300 м.

Під час візиту туристи зможуть відвідати соляний зал заввишки 30 метрів, в якому відбуватимуться унікальні світлові та звукові шоу.

Нагадаємо, "Артемсіль" - одне з найбільших підприємств з видобутку та реалізації харчової солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи.

Виробничі потужності ДП "Артемсіль" знаходяться в м. Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 15 країн світу.

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